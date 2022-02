5 feb 2022 14:37

LA VALLETTA MANCATA DI SANREMO 2022 E' IL DIRETTORE DI RAIUNO, STEFANO COLETTA - PRIMA SALE SUL PALCO A "LIMONARE" CON AMADEUS E POI VA DA "I LUNATICI" A STONARE "CHE SARA'" - L'ANNO PROSSIMO SALIRA' IN TUTU' SUL PALCO DELL'ARISTON, PER VOLTEGGIARE COME UNA PAZZARIELLA? AH, SAPERLO - VIDEO