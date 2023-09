VALSECCHI BALLA DA SOLO (CON UN BEL GRUZZOLETTO DA PARTE) – IN SORDINA, IL PRODUTTORE E SUA MOGLIE, CAMILLA NESBITT, HANNO ABBANDONATO OGNI INCARICO IN TAODUE, ACQUISTATA DA MEDIASET NEL 2007 – ORA IL DESTINO DELLA SOCIETÀ È IN BILICO, ESSENDO SCADUTO IL CONTRATTO CON CHECCO ZALONE, I CUI CINQUE FILM HANNO FRUTTATO 225 MILIONI DI INCASSI – SENZA CONTARE CHE A COLOGNO MONZESE PUNTANO SEMPRE MENO SULLE FICTION, A FAVORE DELL'INTRATTENIMENTO ALLA “GRANDE FRATELLO”, MENO COSTOSO – CHE PROGRAMMI HA PER IL FUTURO LA FAMIGLIA VALSECCHI?

La notizia è passata un po’ in sordina, anche perché nessuno dei diretti interessati aveva gran piacere a diffonderla in pompa magna. Tuttavia, il produttore Pietro Valsecchi, e sua moglie Camilla Nesbitt, sono ormai fuori da Mediaset, avendo abbandonato ogni incarico in Taodue, la casa di produzione fondata da Valsecchi nel 1991 e il cui 100% era stato venduto a Mediaset nel 2007.

A questo punto, come narrano fonti vicine al dossier, anche il destino della stessa Taodue è in bilico, poiché la casa di produzione già dal 2020 ha esaurito il suo contratto per cinque film con Checco Zalone, il vero gioiello della società (l’ultima pellicola è stata Tolo Tolo, in sala dal 1° gennaio 2020). E Zalone, ora seguito da un agente esperto come Lucio Presta, sembra aver comunque mantenuto un rapporto privilegiato con Mediaset e Medusa per la distribuzione dei suoi lavori (tra qualche settimana andrà in onda su Canale 5 il suo spettacolo teatrale Amore+Iva), ma preferirebbe produrre eventuali nuovi film da solo.

Quindi, diciamo così, a questo punto la famiglia Valsecchi potrà continuare a collaborare con il gruppo di Cologno Monzese, ma come produttori indipendenti (anche la figlia Virginia Valsecchi ha la sua casa di produzione, Capri entertainment) e non più organici al broadcaster. Bisogna ammettere che Valsecchi, come produttore cinematografico, ha il merito di avere scoperto una pepita d’oro come Checco Zalone che con i suoi cinque film, prodotti da Taodue e distribuiti da Medusa, ha realizzato di solo box office qualcosa come oltre 225 milioni di euro. Ottimi risultati anche per i due film de I soliti idioti (una ventina di milioni di euro al botteghino). Il filone, tuttavia, si è ormai esaurito, e l’attitudine di Taodue per pellicole da destinare alla sala non appare più particolarmente ispirata.

Per quanto riguarda, invece, le produzioni televisive, va sottolineato come Mediaset abbia pesantemente tirato i remi in barca quanto a budget da mettere a disposizione della fiction, preferendo il meno costoso intrattenimento leggero alla Grande Fratello e affini. E per i prodotti seriali genere poliziesco-mafia della Taodue, tipo Rosy Abate, Il patriarca o la stessa Maria Corleone, sembra esserci sempre meno spazio.

Di sicuro, comunque, la famiglia Valsecchi non avrà problemi a tirare avanti anche per i prossimi anni. Con la vendita di Taodue a Mediaset nel 2007 i guadagni furono nell’ordine di molte decine di milioni di euro. E il tesoretto Valsecchi è attualmente protetto dalla Pompeo Magno Immobiliare che lo scorso anno aveva un patrimonio netto di oltre 75 milioni di euro.

Che il mattone sia una sorta di ossessione per Valsecchi […] lo conferma anche una parte dell’esilarante discorso del regista Paolo Sorrentino, pronunciato un anno fa in occasione del matrimonio di due amici che costrinsero tutti gli invitati a spostarsi da Roma fino a Capri. Sorrentino avrebbe voluto festeggiare nella Capitale «e allora il generosissimo Pietro Valsecchi», diceva scherzando il premio Oscar, «che a Roma possiede circa 96 appartamenti, li ha messi a disposizione tutti».

No, a Roma no. «Quindi abbiamo proposto Sabaudia, i due sposi amano Sabaudia, ci vanno sempre. E Pietro Valsecchi, che nel frattempo aveva rilevato l’intero suolo demaniale, ha messo a disposizione la spiaggia dal Circeo fino a Latina. Ma no, i due sposi, capricciosi come Valeria Bruni Tedeschi, hanno detto no. Si va a Capri». Pure sull’isola, volendo, Valsecchi può sempre fare qualcosa quando si tratta di case e immobili. Nel frattempo, lo scorso anno, ha ricomprato la prima dimora di Pierpaolo Pasolini, a Roma in zona Ponte Mammolo, e l’ha donata a Roma Capitale.

