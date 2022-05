UN VANGELIS IN CIELO - LA VITA AVVENTUROSA DEL GRANDE COMPOSITORE GRECO, SCOMPARSO IERI A 79 ANNI: GLI INIZI NEI PRIMI ANNI SESSANTA CON LA BAND "FORMINX", LE COLLABORAZIONI CON COCCIANTE, BAGLIONI, MILVA, PATTY PRAVO E LE COLONNE SONORE DI "MOMENTI DI GLORIA" (OSCAR NELL'82) E "BLADE RUNNER"- OLTRE A 55 ALBUM, HA ANCHE COMPOSTO BRANI PER I GRANDI EVENTI, COME I MONDIALI DI CALCIO IN GIAPPONE E COREA NEL 2002, I GIOCHI OLIMPICI DEL 2000 E QUELLI DEL 2004 NEL SUO PAESE… - VIDEO

Fabrizio Zampa per il Messaggero

Avrebbe compiuto 80 anni nel 2023, ma Vangelis, all'anagrafe Evangelos Odysseas Papathanassiou, nato nel 1943 a Agria, una località della Tessaglia, se n'è andato ieri in un ospedale francese, Paese nel quale viveva da qualche tempo, dov' era ricoverato da alcuni giorni per una serie di controlli legati al Covid.

Vangelis (il pubblico lo chiamava semplicemente con il nome di battesimo) è stato il musicista greco che per primo, nei primi Anni Settanta, quando Internet ancora non esisteva e il computer più avanzato era il Commodore 64, ha affrontato con enorme successo la musica elettronica, che produceva affiancando i suoni digitali a quella grande melodia della quale è sempre stato innamorato.

IL PREMIER

A dare l'annuncio della sua scomparsa è stato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis: «Vangelis non è più tra noi - ha twittato il premier - il mondo ha perduto un artista internazionale». Al di là della leggenda Vangelis aveva alle spalle una vita a dir poco avventurosa. Nei primi Anni Sessanta ha fondato la band Forminx, popolarissima nel suo Paese, durante la rivolta studentesca del 1968 si è trasferito a Parigi e ha messo su il gruppo degli Aphrodite' s Child con Demis Roussos e Loukas Sideras, e da allora non si è mai fermato.

Ha composto due colonne sonore per i film del francese Frédéric Rossif, si è spostato a Londra, ha firmato un contratto con la Rca, nel 1973 ha inciso Earth, il suo primo album solista, poi sono arrivati album diventati subito famosi come Heaven and Hell (1975), Spiral (1977) e China (1979).

JON ANDERSON

Ma era solo l'inizio: negli Anni Ottanta e Novanta ha realizzato insieme a Jon Anderson, il vocalist degli Yes, alcuni dischi con il nome di Jon & Vangelis. Ha collaborato con artisti italiani come arrangiatore, da Riccardo Cocciante a Claudio Baglioni, Milva, Patty Pravo, Krisma.

GLI ITALIANI

Gli album italiani dove è preponderante il suo influsso sono E tu... di Baglioni, con le tastiere che richiamano gli Aphrodite' s Child, e Concerto per Margherita di Cocciante. Nel 1982 Vangelis vince l'Oscar per la colonna sonora del film Momenti di gloria di Hugh Hudson, comincia subito a lavorare con Ridley Scott, per il quale compone la colonna sonora di Blade Runner, e qualche anno dopo quella di 1492 - La conquista del paradiso.

È stato con le colonne sonore che è diventato popolarissimo, grazie alla sua abilità di compositore e straordinario assemblatore di diversi ingredienti che usava, dalle melodie a suoni di ogni genere, dalla voce umana a strumenti classici ed elettronica, con l'efficacia dell'alchimista.

MONDIALI E OLIMPIADI

Oltre a 55 album alle spalle (45 incisi in studio e dieci antologie) ha anche un brano, Hymne, composto per i Mondiali di calcio Giappone-Corea del Sud 2002 e poi usato per le pubblicità della Barilla. Ha anche firmato la colonna sonora di eventi importanti, tra cui i Giochi Olimpici del 2000 a Sydney e i Giochi Olimpici del 2004 ad Atene. Ha scritto spartiti per balletti e musica per produzioni teatrali. Le sue ultime incisioni sono Rosetta del 2016, Nocturne: The Piano Album del 2019 e Juno to Jupiter del 2021.

Con Vangelis se ne va quello che si potrebbe definire un musicista completo, capace di affrontare qualsiasi situazione, come poi è sempre successo nella sua lunga carriera. Basta riascoltare qualcuna delle sue composizioni per capire che era un geniale. Indimenticabile. Cercatele online, se avete perduto la cassetta dei vecchi dischi, avrete belle sorprese e ve ne renderete conto.

