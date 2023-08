VANNACCI, MA LI MORTACCI! IL GENERALE, DESTITUITO PER IL SUO LIBRO, FA DIETROFRONT E ANNULLA L’USCITA PUBBLICA IN PUGLIA ALLA FESTA DI “AFFARITALIANI.IT”: “HA UNA CONNOTAZIONE POLITICA” – VANNACCI DOVEVA SALIRE SUL PALCO CON SALVINI, TAJANI E FITTO. DIETRO LA DECISIONE, SECONDO VOCI DI AMBIENTI MILITARI, CI SAREBBE ANCHE L'INVITO A DIMETTERSI RIVOLTO AL MINISTRO DELLA DIFESA CROSETTO PER AVER GESTITO LA VICENDA “MOSTRANDO COMPLETA INADEGUATEZZA CULTURALE E NERVOSA”. IL GENERALE HA POI AGGIUNTO CHE…

1. VANNACCI RINUNCIA AL PALCO CON I MINISTRI DELLA DESTRA TEMEVA UN’ALTRA INCHIESTA

Estratto dell'articolo di Matteo Pucciarelli per “la Repubblica”

Non è (ancora?) un politico, eppure doveva essere lì, in mezzo a ministri e leader di partito. Ma potenzialmente sarebbe stata la classica goccia, quella che lo avrebbe costretto poi a risponderne alla Procura militare. E quindi niente, dopo l’annuncio della presenza fisica di Roberto Vannacci come ospite alla festa di affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, poi declassificata a collegamento, è arrivata la rinuncia ufficiale.

(...)

Ieri però sono accadute due cose. La prima è stata la pubblicazione sulla testata online che lo aveva invitato di un editoriale dal titolo «Caso Vannacci, Meloni “Re nudo” per colpa di Crosetto: il ministro si dimetta». Sommario: «Sulla faccenda, mostrando completa inadeguatezza culturale e nervosa, Crosetto ha esordito catastroficamente ». Un attacco al ministro della Difesa che prima aveva definito «farneticazioni» i contenuti del volume del generale, e che poi aveva deciso di accordo con lo Stato maggiore dell’Esercito di rimuoverlo dalla guida dell’Istituto geografico militare. Insomma, con queste premesse la sua ospitata si sarebbe potuta trasformare in uno scontro “istituzionale”, dove sarebbe bastata una parola fuori posto per creare un nuovo, ennesimo, caso.

Nel contempo nel corso della giornata negli ambienti militari si sono rincorse le voci sulla possibile apertura di un nuovo fascicolo a suo carico, non per violazione del regolamento ma per il mancato rispetto degli ordini ricevuti dai superiori: perché per quanto riguarda il libro il procedimento è già aperto, ma sul dopo è una storia a sé ed è ancora tutta da scrivere.

E infatti Vannacci nel declinare l’invito dapprima accettato, fa sapere che «sto ancora valutando, visto il clamore mediatico », se anche le altre presentazioni fissate verranno confermate o meno. Il rischio che insomma la situazione gli scappi di mano sotto il profilo della giustizia militare era ed è concreto, da qui la frenata. «Mi astengo dalla partecipazione ad arene politiche o simili», dice il generale.

(...)

2. LA FRENATA DEL GENERALE

Carlo Bertini per “La Stampa”-Estratti

(...)

La notizia della sua partecipazione ad un convegno con mezzo governo domenica prossima ha subito creato trambusto: in un primo momento si pensava che il generale sarebbe intervenuto sul palco di Ceglie Messapica, vicino a Brindisi, alla due giorni organizzata da Affaritaliani, "La Piazza", seduto accanto ai due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Una serata dove si avvicenderanno a parlare anche altri esponenti di primo piano della scena politica, come il ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto e il leader di Azione, Carlo Calenda.

Poi però è arrivata una precisazione, forse dovuta a una qualche resipiscenza o forse fatta per evitare fraintendimenti su quanto già deciso fin dall'inizio: il generale interverrà in video-collegamento, ha fatto sapere l'organizzazione, dunque non sarà sul palco. Segnale di tensioni nella maggioranza? Non si sa, ma nasce un caso.

(...) E alla fine Vannacci si sfila: «Avevo inizialmente dato una disponibilità, ma poi vedendo che è una manifestazione che ha una connotazione politica, ho deciso di declinare l'invito». Dietro la decisione, secondo voci di ambienti militari riportate dalle agenzie di stampa, ci sarebbe l'invito a dimettersi, pubblicata sul sito di Affaritaliani, rivolto al ministro della Difesa Guido Crosetto per aver gestito la vicenda Vannacci «mostrando completa inadeguatezza culturale e nervosa».

Ruvida la reazione di Angelo Perrino, direttore di Affaritaliani: «Se le motivazioni bizzarre con cui ha rinunciato al dibattito sono della stessa natura delle eccentriche tesi socio-politiche del suo libro, non piangeremo per il suo dietrofront». Malgrado l'onda della popolarità lo trascini, il generale fa anche sapere che la prima presentazione del suo libro «è prevista il 9 settembre in Versilia, ma sto valutando, visto il clamore mediatico». Una doppia frenata.

Resta per lui un altro invito: il 14 settembre sarà l'ospite di un convegno sulla libertà di espressione, «dove presenteremo la nostra proposta normativa a sostegno della libertà di parola, annuncia Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella e fondatore della rivista Nazione Futura. Lo stesso Giubilei che fino a giugno è stato consigliere del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. —

