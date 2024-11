VANNACCI, MA LI MORTACCI! GLI INTRECCI TRA IL GENERALE E LA MASSONERIA NELLA NUOVA INCHIESTA DI “REPORT” - NELLA TRASMISSIONE DI RANUCCI IN ONDA DOMANI L’INTERVISTA AL GRAN MAESTRO ROMENO, GENERALE BARTOLOMEU SAVOIU, “EREDE SPIRITUALE DI LICIO GELLI” CHE SPIEGA IL PROGETTO POLITICO CONDIVISO CON VANNACCI – “VOGLIAMO FARE UNA GRANDE GRANDE UNIONE DI TUTTI I PARTITI DI DESTRA, ABBIAMO VOX IN SPAGNA, ABBIAMO AFD IN GERMANIA, ABBIAMO IL PRIMO PARTITO IN RUSSIA" - VIDEO

La scorsa settimana sui social Vannacci ha ringraziato il giornalista Pucciarelli anche per la vittoria di Trump. Da quando il cronista di Rep ha scoperto il suo libro è la 40esima volta che lo fa. Un modo per metterlo nel mirino dei suoi fan? Domenica dalle 20.30 su #Rai3 pic.twitter.com/geN9X8EZlA — Report (@reportrai3) November 15, 2024

Matteo Pucciarelli per repubblica.it - Estratti

roberto vannacci

Cosa c’entra l’eurodeputato eletto con la Lega Roberto Vannacci con la massoneria? Se ne occuperà Report in onda domani (domenica 17 novembre) in prima serata su Rai 3 con un’inchiesta firmata da Luca Chianca.

Il quale è volato fino a Bucarest per incontrare il Gran maestro della Grande loggia massonica nazionale romena, il generale Bartolomeu Savoiu che si considera l'erede spirituale di Licio Gelli. In Italia, invece, c'è il faccendiere Gianmario Ferramonti che con Savoiu ha fondato la P3. Entrambi nelle passate elezioni europee si sono messi a disposizione del generale per dargli una mano durante la sua campagna elettorale.

Bartolomeu Savoiu

Non solo, perché Savoiu alle telecamere del programma condotto da Sigfrido Ranucci spiega qual è il progetto politico condiviso con Vannacci: "Vogliamo fare una grande grande unione di tutti i partiti di destra, abbiamo Vox in Spagna, abbiamo Afd in Germania, abbiamo il primo partito in Russia". A domanda sulla strana frequentazione, Vannacci minimizza: lui dialoga con tutti, nessun problema.

Com’è noto, dopo aver scritto il Mondo al Contrario il generale è stato eletto al parlamento europeo con oltre 500 mila voti. Tra una settimana, il comitato culturale che si è ispirato al suo libro diventerà un movimento politico, guidato dal tenente colonnello in congedo Fabio Filomeni. Il comitato, con sede a Lamezia Terme, è animato da diversi ex militari paracadutisti della Folgore e incursori del Col Moschin. E proprio in Calabria sono stati diversi gli incontri e le connessioni con realtà vicine al mondo russo. Anche di questo parlerà l’approfondimento di Report.

sigfrido ranucci ROBERTO VANNACCI SUL PALCO DI PONTIDA 2024 - FOTO LAPRESSE roberto vannacci al raduno di pontida 2024 ROBERTO VANNACCI SUL PALCO DI PONTIDA 2024 - FOTO LAPRESSE