Vatti a fidare degli amici. Sapete chi è il ragazzo che scherza in acqua con Noemi Bocchi nell’immagine che vedete qui sopra? È lo stesso che, la scorsa primavera, era con lei e Totti a Montecarlo. Ed è (o, meglio, era) uno dei migliori amici di Ilary Blasi. Si chiama Emanuele e lui e Ilary si conoscono da quando avevano 15 anni. È grazie a lei che ha conosciuto Totti, ed è lei che ha lasciato per seguire il capitano.

Certo, stare dalla parte di Francesco può essere divertente: viaggi in località esotiche, tribuna vip allo stadio, porte aperte ovunque. E Totti aveva bisogno di non essere solo con Noemi, per non destare sospetti.

Quando, infatti, lo scorso febbraio, uscirono le foto del capitano allo stadio, con Noemi seduta a poche file di distanza, Ilary chiese a Emanuele cosa ci fosse di vero, visto che l’amico era seduto accanto alla Bocchi. Ma la rassicurò: erano lì perché lui frequentava un’amica di Noemi, che l’accompagnava. Così, quando abbiamo confermato che, invece, era Totti a frequentare Noemi, Ilary ha capito di essere stata ingannata anche dall’amico.

In questi giorni la conduttrice sta riavvolgendo il nastro della sua storia con Totti e, forse, anche per le delusioni subite, sta rileggendo alcuni episodi del passato in una chiave nuova. Tutti quelli che dicevano che suo marito aveva altre storie, mentivano? E persino lo scoop bollato come falso e di cattivo gusto, quello di un flirt fra Totti e Flavia Vento mentre Ilary era incinta e stava per sposarsi, era davvero un’invenzione di Fabrizio Corona per vendere un’intervista?

La Blasi non ha mai avuto dubbi, ha sempre creduto a Totti, ma, quando perdi fiducia nell’uomo che hai amato incondizionatamente, ti poni domande su tutto. E, forse, il capitano, proprio su questo dovrebbe lavorare, sulla fiducia perduta di sua moglie, se volesse conservare un rapporto di affetto e di stima con lei.

Anche perché Totti, fino all’ultimo momento, fino a pochi giorni prima del comunicato di separazione, faceva finta di niente, condivideva la casa e la vita con la Blasi e si comportava come un marito perfetto. Dormiva sonni tranquilli, Ilary, e il risveglio è stato brusco.

E Noemi può dormire sonni tranquilli? Chi ha potuto sbirciare i social di Totti riferisce che gli scambi di messaggi fra lui e altre “tentatrici” non si sono mai interrotti. Ilary è sempre più lontana, persa nei suoi pensieri. É a Cortina con alcuni amici e, fra pochi giorni, tornerà a Sabaudia a riprendere Isabel per concludere le vacanze con la piccola in campagna. Totti, adesso, deve gestire una situazione non facile. Non può continuare a nascondersi ma, se uscisse allo scoperto con Noemi, confermerebbe tutti i sospetti. Ci vorrebbe un amico, cantava Antonello Venditti. Ma uno che possa fornire consigli saggi e disinteressati.

