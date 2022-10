15 ott 2022 10:50

VE LA DO IO LA RUSSIA – ARBORE RACCONTA I 3 CONCERTI A MOSCA CON L’ORCHESTRA ITALIANA: "LA PRIMA VOLTA A CANTARE "IL CLARINETTO", C’ERA ANCORA GORBACIOV. DELLA SECONDA HO UN RICORDO BELLISSIMO PERCHÉ FU IL PRIMO CONCERTO OCCIDENTALE NELLA PIAZZA ROSSA. POI SONO TORNATO NEL 2015 PER IL CONCERTO AL CREMLINO, C’ERA PUTIN. MI DISPIACE DAVVERO MOLTO CHE OGGI NON SI RESPIRI PIÙ QUELL’AREA SALUTARE DI DEMOCRAZIA" - "LA RUSSA? HA FATTO UN BEL DISCORSO" – IL RITORNO “CARBONARO” IN TV SU RAI 5...