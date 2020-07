VE LA RICORDATE? E’ STATA FIDANZATA CON VENDITTI CHE LE HA DEDICATO “OGNI VOLTA”, DA DIACO RIVELA PERCHE’ HA LASCIATO IL PROGRAMMA RAI CHE CONDUCEVA DA 6 ANNI. ERA UN MOMENTO MOLTO DURO NELLA MIA VITA PRIVATA. MIO PADRE ERA IN FIN DI VITA, STAVO COSTRUENDO UN RAPPORTO CON IL MIO COMPAGNO MA I FIGLI NON VENIVANO”. DI CHI SI TRATTA?

Su Leggo.it le ultime novità. Monica Leofreddi, il dolore segreto a Io e Te: «Ho lasciato il programma perché era in fin di vita...». Diaco commosso. Ieri, la conduttrice romana è stata ospite nel salotto di Rai1, dove ha ripercorso la sua carriera dagli esordi nelle tv locali ai successi in Rai, come l'Italia sul 2 e Torto o Ragione. Monica Leofreddi ha anche raccontato un momento molto delicato della sua vita.

Ecco le sue parole: «Era il sesto anno che conducevo l'Italia sul 2 con Milo Infante, ma le signore per strada mi iniziavano a fermare per dirmi che mi vedevano triste in tv. Mi avevano capito più loro di quanto mi fossi capita io. Era un momento molto duro nella mia vita privata. Mio padre era in fin di vita, stavo costruendo un rapporto con il mio compagno Gianluca Delli Ficorelli, ma i figli non venivano... Ho lasciato la conduzione quando il programma era al 22 per cento».

Oggi, Monica Leofreddi è mamma di due bambini, Riccardo, 11 anni, e Beatrice, 8. Conclude la conduttrice: «Mi piacerebbe condurre un programma in cui ascolto storie. Sono affamata di vita».

