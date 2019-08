VEDI E PROVVEDI – LE “DONATELLA” CONTINUANO AD ATTIZZARE I FOLLOWERS SU INSTAGRAM: L’ULTIMA FOLLIA? IL LORO “OUTFIT” PER UNA SERATA FUORI. CHE SAREBBE UNA MAGLIA TUTTA TRASPARENTE CON DUE STELLINE A “COPRIRE” I CAPEZZOLI – I COMMENTI: "A QUESTO PUNTO DATEVI PURE AL PORNO" – CORONA, LE FOTO SENZA VELI E IL GRANDE FRATELLO, TUTTE LE FOLLIE DELLE GEMELLINE PROVVEDI… – FOTOGALLERY BOMBASTICA

Ludovica Marchese per www.ilgiornale.it

L'OUTFIT ESTIVO DELLE GEMELLE PROVVEDI

Le Donatella di X Factor, alias Silvia e Giulia Provvedi, continuano a stupire i loro fan con shooting piccanti che le sorelle amano pubblicare sul loro social preferito, Instagram. Scatti in cui l’una completa l’altra in un eccesso di sensualità che sembra quasi le metta in competizione tra loro – per la gioia del pubblico.

Così, poche ore fa, Le Donatella hanno deciso di condividere il loro outfit per una serata fuori con gli amici, accompagnando il post con la didascalia: “Unica parola d’ordine per quest’estate 2019: passare inosservate! Tagga l’amica che ha sempre l’outfit più strong della serata”. Nello scatto Silvia e Giulia indossano una maglia completamente trasparente con delle stelline applicate di proposito per coprire i capezzoli. La maglietta è poi abbinata ad un micro-pantalone di pelle nera e infine, a completare il look, una giacca nera di pelle poggiata sulle spalle. Un look decisamente molto aggressivo, che ha letteralmente catturato lo sguardo dei loro seguaci.

SILVIA PROVVEDI

Anche questa volta i fan di Le Donatella si sono davvero superati nei commenti. Un follower ha scritto: “Come fate a passare inosservate?! Siete fantastiche”. Un altro ha poi prontamente aggiunto: “Che belle topine! Siete stupende amori miei”. Molti altri, invece, sono rimasti colpiti da dettaglio sexy delle stelline che coprono i capezzoli, pur lasciando intravedere le forme abbondanti del loro décolleté: “Vedo le stelle, ma non ho capito quando e dove ho picchiato la testa! Bellissime”.

GIORGIO DE STEFANO SILVIA PROVVEDI

C’è da dire, però, che non tutti hanno apprezzato la loro trasgressione che, a quanto pare, sembra proprio non avere limiti. “Non capisco perché una donna debba vestirsi da tr**a”, “Vergognatevi”, “A questo punto datevi pure al porno” e “Altro che riccanza, qui si parla solo di troi*anza!”.

