LA VENDETTA È UN PIATTO CHE SI GUSTA GHIACCIATO – BIANCA BERLINGUER SI TOGLIE UN MACIGNO DALLA SCARPA E LO SGANCIA SU SIGFRIDO RANUCCI: A “CARTABIANCA” INVITA ANDREA RUGGERI, IL PRINCIPALE ACCUSATORE DI RANUCCI IN COMMISSIONE VIGILANZA SUL CASO DELLE PRESUNTE MOLESTIE SESSUALI – E LE PERFIDE MALELINGUE DELLA RAI NON PENSANO SIA AFFATTO UNA CASUALITÀ VISTO CHE IL PRESENTATORE DI “REPORT” AVEVA FATTO INCAZZARE “BIANCHINA” QUALCHE MESE FA QUANDO…

DAGONEWS

bianca berlinguer

La grande vendetta di Berlinguer contro Sigfrido Ranucci: invitare a "Cartabianca" Andrea Ruggeri, il principale accusatore di Ranucci in commissione di vigilanza sul caso delle presunte molestie sessuali ai danni di colleghe e sui presunti dossier contro avversari politici.

andrea ruggeri a cartabianca

In Rai le malelingue dicono che la presenza di Ruggeri non fosse casuale. La perfida Berlinguer si sarebbe voluta vendicare di Ranucci (e del suo direttore ormai depotenziato Franco Di Mare che all’epoca lo autorizzó) per essere andato ospite del suo diretto concorrente Giovanni Floris su La7 per promuovere "Report". Chi la fa l’aspetti!

SIGFRIDO RANUCCI OSPITE A DIMARTEDI SIGFRIDO RANUCCI SIGFRIDO RANUCCI OSPITE A DIMARTEDI sigfrido ranucci a dimartedi' SIGFRIDO RANUCCI OSPITE A DIMARTEDI sigfrido ranucci sigfrido ranucci 2 andrea ruggeri cartabianca