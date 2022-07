18 lug 2022 19:50

VENDITE GIORNALI MAGGIO 2022: PERSO UN ALTRO 10% - DESTA PREOCCUPAZIONE IL MODESTISSIMO INCREMENTO DELLE COPIE DIGITALI, APPENA IL 2%. 10 MILA ABBONAMENTI DIGITALI IN PIÙ, A FRONTE DI 130 MILA COPIE VENDUTE IN EDICOLA IN MEDIA - BRUTTO SEGNO. I GIORNALI NON SODDISFANO PIÙ I LETTORI A PRESCINDERE DAL MEZZO, CARTA O DIGITALE CHE SIA. IL TUTTO MENTRE GOOGLE E FACEBOOK SI PAPPANO QUASI PER INTERO LA PUBBLICITÀ, PORTANO I SOLDI ALL’ESTERO, NON PAGANO LE TASSE IN ITALIA E IL GOVERNO E I PARTITI STANNO A GUARDARE, INERTI E INETTI