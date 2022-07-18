VENDITE GIORNALI MAGGIO 2022: PERSO UN ALTRO 10% - DESTA PREOCCUPAZIONE IL MODESTISSIMO INCREMENTO DELLE COPIE DIGITALI, APPENA IL 2%. 10 MILA ABBONAMENTI DIGITALI IN PIÙ, A FRONTE DI 130 MILA COPIE VENDUTE IN EDICOLA IN MEDIA - BRUTTO SEGNO. I GIORNALI NON SODDISFANO PIÙ I LETTORI A PRESCINDERE DAL MEZZO, CARTA O DIGITALE CHE SIA. IL TUTTO MENTRE GOOGLE E FACEBOOK SI PAPPANO QUASI PER INTERO LA PUBBLICITÀ, PORTANO I SOLDI ALL’ESTERO, NON PAGANO LE TASSE IN ITALIA E IL GOVERNO E I PARTITI STANNO A GUARDARE, INERTI E INETTI-
AGENZIA NA-STIKAZZI! – DOPO AVER DETTO CHE “LE DONNE INCINTE CHE PRENDONO CHILI SVACCANO", L'INFLUENCER CHIARA NASTI PROVA A CAMBIARE TONI E PUBBLICA UNA FOTO IN BIKINI CON UN ACCENNO DI PANCINO E LA FRASE: “KG IN PIÙ CHE AMO" – MA ANCHE IN QUESTO CASO LADY ZACCAGNI, AL QUINTO MESE DI GRAVIDANZA, S’È ATTIRATA LE CRITICHE DI HATERS E PIPPAROLI DEI SOCIAL E HA SBROCCATO: “LA COSA VERGOGNOSA È CHE SIETE TUTTE MAMME CON COMMENTI SENZA UN SENSO. VI FATE IL FEGATO AMARO DA SOLE”
FLASH! - IN QUESTO MOMENTO, SONO 24 DEPUTATI (TRA I QUALI IL CAPOGRUPPO ALLA CAMERA CRIPPA) E 4 SENATORI IL NUMERO DEI PARLAMENTARI 5 STELLE PRONTI AD ABBANDONARE GIUSEPPE CONTE E IL SUO CERCHIO TRAGICO DELLE TRE T: TAVERNA, TURCO, TRAVAGLIO - VIRGY RAGGI STASERA RIUNISCE UNA DECINA DEI SUOI ADEPTI...
UN FISCO PER L'ESTATE – BUONE NOTIZIE PER CHI HA DEBITI CON L'ERARIO: È PARTITA LA RATEIZZAZIONE SEMPLIFICATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI FINO A 120MILA EURO PREVISTA DAL DECRETO AIUTI – I MODELLI PER FARE RICHIESTA SONO ONLINE SUL PORTALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – IL SERVIZIO CONSENTE DI PRESENTARE LA RICHIESTA DI DILAZIONE RICEVENDO IN AUTOMATICO VIA EMAIL UN PIANO DI PAGAMENTI FINO A 72 RATE, SENZA LA NECESSITÀ DI ALLEGARE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE
A NASO, NON UNA GRANDE MAMMA! – IN RUSSIA UNA MADRE DI 33 ANNI È STATA ARRESTATA PER AVER VENDUTO IL FIGLIO NEONATO PER CIRCA 3.500 EURO PERCHÉ VOLEVA RIFARSI IL NASO – LA DONNA CHE HA COMPRATO IL BAMBINO SI È GIUSTIFICATA COSÌ CON LA POLIZIA: “LA MADRE BIOLOGICA VOLEVA LASCIARLO IN OSPEDALE. NON POTEVA PROVVEDERE AL BAMBINO E L'HO PRESO" – VIDEO
VIDEO! - CHE DISAVVENTURA PER IL CENTROCAMPISTA DEL MILAN, BAKAYOKO! È STATO FERMATO E PERQUISITO DA UN AGENTE, NEL CENTRO DI MILANO, MENTRE UN ALTRO PUNTAVA LA PISTOLA CONTRO LA SUA AUTO, DENTRO LA QUALE C'ERA UN'ALTRA PERSONA - LA SITUAZIONE È ANDATA AVANTI PER QUALCHE SECONDO, FINO A QUANDO NON È ARRIVATO UN TERZO AGENTE CHE… -
A VOLTE RITORNANO! LA REDIVIVA LUCIA AZZOLINA ALLA SERATA ROMANA PER FESTEGGIARE I 7 ANNI DI FLIXBUS IN ITALIA – AVVISTATI ANCHE IL RENZIANO MIGLIORE (SENZA BONAZZE AL SEGUITO), IL MELONIANO MOLLICONE E L’EX LOTHAR DALEMIANO CLAUDIO VELARDI. TRA UNO SPRITZ E UNA BRUSCHETTONA SI E’ PARLATO ANCHE DEGLI AUTOBUS A BIOGAS…
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
SALE, SALE... E PUO' FAR MALE – MANGIARE TROPPO SALATO PUÒ PORTARE A UNA MORTE PRECOCE, PRIMA DEI 75 ANNI – LO AFFERMA UNO STUDIO DELLA TULANE UNIVERSITY DI NEW ORLEANS DURATO NOVE ANNI – L'ECCESSO DI QUESTO INGREDIENTE CONDUCE ALLA RITENZIONE IDRICA NEL SANGUE CHE AUMENTA LA PRESSIONE SANGUIGNA. E QUESTO NEL TEMPO ACCRESCE IL RISCHIO DI INFARTO O ICTUS – IL VERO PERICOLO È IL SALE “NASCOSTO” NEGLI ALIMENTI