8 set 2022 14:02

LA VENEZIA DEI GIUSTI - ANCHE CON MOLTI DIFETTI E NON POCHE INGENUITÀ, “NOTTE FANTASMA” È UN FILM GIRATO CON GARBO E SCRITTO CON ATTENZIONE SU PERSONAGGI SOLO APPARENTEMENTE SCONTATI - GIÀ UN FILM AMBIENTATO IN UNA ROMA COMPLETAMENTE NOTTURNA CHE INIZIA AL PIGNETO E CHIUDE ALL’ISOLA TIBERINA MI METTE DI BUON UMORE. METTIAMOCI ANCHE UN EDOARDO PESCE DI GRANDE TENUTA COME POLIZIOTTO FUORI DI TESTA CHE TIENE IN OSTAGGIO UNA NOTTE UN MINORENNE MEZZO EGIZIANO E MEZZO ASIATICO… - VIDEO