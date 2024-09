LA VENEZIA DEI GIUSTI - CHE LEGNATE! “JOKER: FOLIE À DEUX” È STATO MASSACRATO SENZA PIETÀ DALLA STAMPA INTERNAZIONALE - DAVID EHRLICH SU “INDIEWIRE” SCRIVE: “PARE SBAGLIATO A PROPOSITO. UN TROLL DI FILM COSTRUITO PER FAR ARRABBIARE I FAN E ANNOIARE TUTTI GLI ALTRI. IL COMPLETO SPRECO DI LADY GAGA È IL PEGGIOR CRIMINE DI QUELLI COMMESSI DAL JOKER”. RICHARD LAWSON: “E’ UN FILM NOIOSO E SENZA SENSO CHE SEMBRA PROGETTATO PER FAR DIVENTARE PAZZI I FAN DEL PRIMO FILM” - "HOLLYWOOD REPORTER": "PER UN FILM LUNGO DUE ORE E UN QUARTO NARRATIVAMENTE RISULTA UN PO’ POVERO…" - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

joker folie a deux

Ahi! Che legnate. Stroncatuccio “Joker: Folie à deux” di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Malgrado gli 11 minuti di applausi finali in Sala Grande, ma Joaquin Phoenix non ha retto e se ne è andato via prima, il film è stato massacrato senza pietà dalla stampa internazionale. Questo scrive “Variety”: “La premessa di #JokerFolieADeux è un concetto audace. È richiede un’esecuzione audace. Ma nella maggior parte dei casi ciò non accade nel film”.

joker folie a deux

E David Ehrlich su “Indiewire”: “Pare sbagliato a proposito. Un troll di film costruito per far arrabbiare i fan e annoiare tutti gli altri. Il completo spreco di Lady Gaga è il peggior crimine di quelli commessi dal Joker”. Richard Lawson: “E’ un film noioso e senza senso che sembra progettato per far diventare pazzi i fan del primo film”. E “Flicks”: “Profondamente insicuro, #JokerFolieADeux non è solo poco interessante, a volte è straziante. Per favore, fateci finire questa storia”.

joker folie a deux

"Per un film lungo due ore e un quarto narrativamente risulta un po’ povero. Questo sequel si basa più su un’idea preconcetta che su una basa narrativa solida." (Hollywood Reporter). E, ancora, “Screen”: “Laddove il Joker originale rimane una straordinaria eccezione – quel raro blockbuster con sfumature emotive, temi per adulti e un genuino senso di grandezza – questo sequel non riesce a rimanere al passo”. Questo è “White Little Lies”: “Sorge la domanda: perché Phillips è così riluttante ad accettare che il film sia un musical? Perché non aggiungere un po' più di colore e di fiori alla scenografia?”.

