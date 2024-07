LA VENEZIA DEI GIUSTI - CHE VEDREMO AL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA? ANCHE SE L’ELENCO UFFICIALE LO AVREMO SOLO IL 23 LUGLIO, TRA ARTICOLI, RUMORS, INDISCREZIONI VARIE, GIÀ SAPPIAMO CHE SARÀ UN’EDIZIONE IMPORTANTE - OLTRE AL GIÀ SVELATO FILM DI APERTURA “BEETLEJUICE BEETLEJUICE” DI TIM BURTON, VENGONO CONSIDERATI DALLA STAMPA AMERICANA COME SICURI “MARIA”, IL BIOPIC SU MARIA CALLAS, “JOKER: FOLIE À DEUX” E OVVIAMENTE “QUEER”, GIÀ SALUTATO DA CHI L’HA VISTO COME IL CAPOLAVORO DI LUCA GUADAGNINO - MA POTREBBE ESSERCI ANCHE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Arrivano i primi nomi. Registi come Pedro Almodovar, Luca Guadagnino, Pablo Larrain, Johnny Depp, Wang Bing. Attori come Angelina Jolie, Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Daniel Craig, Jude Law, Ana de Arnas, Tilda Swinton, Oscar Isaac, Gal Gadot, Julianne Moore, Sydney Sweeney, Vanessa Kirby…

Anche se l’elenco ufficiale dei film che si vedranno, in concorso o meno, a Venezia, lo avremo solo il 23 luglio da Alberto Barbera, ancora direttore del festival per due anni grazie alla scelta oculata del neo Presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, tra articoli sulla stampa americana, rumors, indiscrezioni varie, già sappiamo che sarà un’edizione importante (l’anno scorso venne funestata dallo sciopero degli attori, ricordate?) e, soprattutto, piena di grandi star.

angelina jolie in maria

Oltre al già svelato film di apertura “Beetlejuice Beetlejuice”, sequel del primo “Beetlejuice”, ancora diretto da Tim Burton con Michael Keaton, Wynona. Ryder, Jenna Ortega, Danny De Vito, Monica Bellucci e Willem Dafoe, neo-direttore della Biennale Teatro, vengono considerati dalla stampa americana come sicuri “Maria”, il biopic su Maria Callas diretto dal Pablo Larrain di “Jackie” e “Spencer”, scritto da Steven Knight con Angelina Jolie protagonista, Haluk Bilginer come Onassis, Valeria Golino come Jackie, Alba Rohrwacher e Pier Francesco Favino (meglio della Callas di Zeffirelli sarà…),

joker folie a deux

“Joker: folie à deux” di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, ma anche la bellissima Zazie Beetz di “Atlanta”, Catherine Keener e Brendan Gleeson, e ovviamente “Queer”, tratto dal romanzo omonimo di William S. Burroughs, da chi l’ha visto già salutato come il capolavoro di Luca Guadagnino, che ha già lanciato nella corsa all’Oscar, secondo le previsioni di “Variety” il suo protagonista Daniel Craig, esattamente come “Challengers” ha lanciato Zendaya nella cinquina delle possibili finaliste all’Oscar per la protagonista femminile. Atteso anche il primo film americano di Pedro Almodovar, “The Room Next Door” con Julianne Moore e Tilda Swinton.

hard times

Potrebbero esserci l’ultimo film di Wang Bing, l’ultimo di Mike Leigh, “Hard Times”, per la Francia “Une chose et son contraire” di Emmanuelle Mouret con Camille Cottin, Damien Bonnard, Vincent Macaigne, “I’m Still Here” di Walter Salles. Tra gli italiani si parla di “Iddu”, dedicato al boss Matteo Mesina Danaro, diretto dalla coppia Grassedonia e Piazza con Toni Servillo, Barbara Bobulova, Elio Germano., Tommaso Ragno. Mettiamoci anche l’opera seconda della regista georgiana Dea Kulumbegashvili, “Those Who Find Me”.

riprese di modi di johnny depp

Si parla anche di “Modi”, il biopic sulla vita di Modigliani diretto da Johnny Depp, prodotto da Andrea Iervolino e Lady Bacardi, con Al Pacino, Stephen Graham, Luisa Ranieri e Riccardo Scamarcio come Amedeo Modigliani. Già puzza di capolavoro stracult. Tra i film italiani si parla di “Diva futura”, diretto dalla Giulia Steigerwalt di Settembre”, dedicato alla fabbrica di sogni erotici di Riccardo Schicchi tra Ilona e Moana, con Denise Capezza, Barbara Ronchi e Pietro Castellitto come Schicchi. Chi farà Moana?

vermiglio, la sposa di montagna

Tra i film italiani si parla di “Vermiglio, la sposa di montagna” di Maura Delpero, la regista di “Maternal”, di “Campo di battaglia” di Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio, Sara Serraiocco, Leonardo Maltese, la mitica Gina Rovere. Sembra che ci siano problemi con il nuovo film di Claudio Giovannesi, “Hey Joe” per la presenza da protagonista di James Franco, bloccato da una serie di accuse e processi per comportamenti sessuali scorretti in America. Di questi tempi, con una giuria presieduta da Isabelle Huppert, la presenza di una star accusata di violenza sessuale in un festival non è vista per nulla bene.

hey joe james franco claudio giovannesi

Dovrebbe essere sicuro invece “The Brutalist”, crime con architetto “brutalista” che va in America nel 1947 seguendo uno strano cliente, ideato e diretto da Brady Corbet, il regista di “Vox Lux”, che lo ha scritto con la moglie, Mona Fastvold, interpretato da Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn. E’ un film che Corbet doveva girare già tre anni fa con Joel Edgerton, Marion Cotillard e Mark Rylance e poi si è dovuto interrompere per il Covid.

wolfs george clooney brad pitt

“Variety” e altri giornali spingono sul nuovo film di Julian Schnabel, “In the Hand of Dante”, stravaganza che mescola Dante e la mafia newyorkese, nata da un romanzo di Nick Tosches, geniale autore di “Dino”, diretta dall’artista-cineasta Julian Schnabel con Oscar Isaac, Gal Gadot, Jason Momoa, Gerard Butler, John Malkovich, Franco Nero, Al Pacino e Martin Scorsese. Dovrebbe essere a Venezia anche “Wolfs” thriller scritto e diretto da Jon Watts con due star del calibro di George Clooney e Brad Pitt che fanno lo stesso mestiere, il killer. Produzione Apple tv+.

Sui giornali americani si è parlato anche dell’ultimo film di Ron Howard, “Eden”, survival thriller con un gruppo di persone che vivono nell’eden, appunto, delle Galapagos che non si dimostrerà così paradisiaco. Lo interpretano grandi star, Jude Law, Ana de Arnas, Sydney Sweeney, Vanessa Kirby, Daniel Bruhl.

riprese di the actor

Dovrebbe esserci anche “The Actor”, diretto da Duke Johnson, coregista di “Anomalisa”, con Fabien Frankel, May Calamawy, Gemma Chan, dove un attore di Hollywood, star degli anni 50, perde la memoria e si sveglia in una piccola città cercando di ricostruire la sua vita. Da qualche parte è spuntato anche “The Order”, thriller politico con terroristi svaligiatori di banche diretto da Justin Kurzel con Jude Law, Nicholas Hoult, Tya Sheridan, Alison Oliver.

