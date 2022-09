7 set 2022 13:14

LA VENEZIA DEI GIUSTI - “BENTU” COMMOVENTE E SOFISTICATO FILM SCRITTO E DIRETTO DA SALVATORE MEREU, È COSTRUITO SULL’ATTESA DI UN VECCHIO CONTADINO CHIUSO NEL SUO CASOLARE VICINO AI CAMPI DI GRANO, CHE IL VENTO ARRIVI A SISTEMARE IL RACCOLTO DI UN ANNO DI LAVORO - ATTENTA, METICOLOSA RICOSTRUZIONE DELLA VITA CONTADINA NEGLI ANNI ’50 IN SARDEGNA, SI BASA SU UN TEMA POETICO E FLEBILE, MA ESTREMAMENTE AFFASCINANTE - NON SO QUALE FUTURO POTRÀ AVERE, MA ANDREBBE FATTO GIRARE NELLE SCUOLE.… - VIDEO