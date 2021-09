2 set 2021 14:01

LA VENEZIA DEI GIUSTI – PER I FAN DI LEONARD COHEN, MA ANCHE PER QUELLI DI JEFF BUCKLEY E DI JOHN CALE, MI SEMBRA IMPERDIBILE “HALLELUJAH: LEONARD COHEN, A JOURNEY, A SONG”, STREPITOSO DOCUMENTARIO DEDICATO ALLA COMPLESSA COSTRUZIONE DI UNA CELEBRE E MISTERIOSA CANZONE CHE OLTRE A UNA GESTAZIONE DIFFICILE, SETTE ANNI PER SCRIVERLA, HA AVUTO UN PERCORSO TORTUOSO CON UN INIZIO DISASTROSO E UN FINALE AL TEMPO STESSO DRAMMATICO E IMPREVEDIBILE - VIDEO