LA VENEZIA DEI GIUSTI – FINALMENTE QUALCUNO SCOPA E FINALMENTE NON DOBBIAMO ACCONTENTARCI DELLE SIGNORE DI GRAN CLASSE TIPO CATHERINE DENEUVE E EMMANUELLE SEIGNER PIENE DI BOTOX, MA DI RAGAZZETTE BISEX CHE BALLANO E LANCIANO SMITRAGLIATE AL NAPALM IN QUEL DI VALPARAISO – “EMA” DI PABLO LARRAIN È SCOMBINATO, GIRATO IN GRAN FRETTA, DELIRANTE MA ANCHE DIVERTENTE… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

ema di pablo larrain

Sesso, droga e reggaeton. Finalmente qualcuno scopa a Venezia e, finalmente, non dobbiamo accontentarci delle signore di gran classe tipo Catherine Deneuve e Emmanuelle Seigneur piene di botox come neanche nelle feste cafonal romane, ma di ragazzette bisex con capelli rasati o stravaganti che ballano e lanciano smitragliate al napalm in quel di Valparaiso.

ema di pablo larrain 1

Sì. Proprio il napalm come fossimo in Vietnam. È scombinato, girato in gran fretta, delirante ma anche divertente questo Ema di Pablo Larrain con la buffa Mariana Di Girolamo, ballerina di reggaeton che ne combina d'ogni colore assieme alle sue amiche. Ha appena mollato suo figlio adottivo, che aveva fato fuoco a mezza casa e alla sorella, per poi mollare anche il marito coreografo impegnato Gael Garcia Bernal, reo di essere sterile. E incominciare una vita più spensierata e scatenata malgrado le continue critiche dei borghesi. E allora giù con scopate (anche col pompiere che spegne il napalm) e reggaeton ballando ovunque. Buffo magari non il film che ci saremmo aspettati da Larrain, sempre così cupo. Girato benissimo e pieno di luce e colori. In concorso.

