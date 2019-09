LA VENEZIA DEI GIUSTI – A ROMA, ARIECCHECE, SPETTA IL SOLITO RUOLO DI SCENA CLASSICA DELLA NOSTRA COMMEDIA DI COSTUME. IN QUESTO “VIVERE” DI FRANCESCA ARCHIBUGI, PRESENTATO FUORI CONCORSO, C’È UNA SORTA DI KIT PER LA COSTRUZIONE DI UNA COMMEDIA ALL’ITALIANA. PERFINO L’OCCHIO STRANIERO SULL’ITALIA “COUNTRY DEMMERDA” – MA ALLA FINE QUALCOSA IN PIÙ CE LO SAREMMO ASPETTATI – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Se Napoli trionfa tra i film italiani in concorso, a Roma, ariecchece, spetta il solito ruolo di scena classica della nostra commedia di costume. In questo Vivere, che nulla c’entra purtroppo col “Vivere senza malinconia” di Carlo Buti, diretto da Francesca Archibugi che lo ha scritto assieme ai suoi amici e colleghi Paolo Virzì e Francesco Piccolo, presentato fuori concorso, c’è una sorta di kit per la costruzione di una commedia all’italiana con scontri di classe, tradimenti, battute sulla situazione politica, bambini in crisi, carabinieri e infermiere battutare.

Perfino l’occhio straniero sull’Italia “country demmerda”. C’è una bella donna popolare un po’ squinternata, la Susi di Micaela Ramazzotti, un giornalista del web bello, sfigato, debole e pronto a provarci con tutte, il Luca di Adriano Giannini, un grosso pediatra vedovo e solitario, tal Marinoni interpretato da Massimo Ghini nel ruolo più sobrio della sua vita, una donna ricca e snob dei quartieri alti, la Azzurra di Valentina Cervi, suo padre avvocato di grido e troppo legato alla polutica, addirittura Enrico Montesano in versione Coppi-Previti.

Mettiamoci anche un vicino impiccione, Marcello Fonte depositario della battuta che giustificherà il titolo, un diciassettenne ricco e pippato ma di cuore, il Pierpaolo di Andrea Calligari, una bambina piccola con l’asma da film dell’Archibugi, la Lucilla di Elisa Miccoli, e una giovane irlandese cattolica che verrà travolta dai romani, la Mary Ann di Roisin O’Donovan. Or. Facciamo che il maschio debole e scopatore che non ha un lavoro fisso, si fa mantenere dall’ex suocero, vive con la Ramazzotti fori de testa come sempre, e che la bambina con l’asma sia figlia loro.

Mentre il diciassettenne pippato ma di core è il primo figlio di Giannini, che l’ha avuto con Valentina Cervi, ora signora snob, che vive col padre potente, Enrico Montesano. L’arrivo della ragazza alla pari, Mary Ann, come in qualsiasi commedia sexy, sconvolge un po’ il chiamiamolo quieto vivere della famiglia allargata. E Giannini fa quello che deve fare da copione, trombarsela, anche se lei è cattolica, con la topa rossa non depilata e ci rimane male.

E vuole bene alla Ramazzotti e alla bambina con l’asma. E poi c’è il diciassettenne… E perfino un trans d’alto bordo come ai tempi di Marrazzo. Boh. Come in tutte le commedie romane, da Max Bruno a Paolo Genovese, non mancano battute e situazioni divertenti, anche se da un trio di sceneggiatori così blasonati ci saremmo aspettati qualcosa in più del vicino impiccione, di Ghini innamorato della Ramazzotti, di Giannini che se le tromba tutte. Perché alla fine qualsiasi situazione drammatica finisce per diventare buona per una battuta un po’ trash. Comunque, si segue? Certo. Fa ridere? Un po’, sì, soprattutto quando entra in campo il direttore di una simil-Repubblica a offrire un posto al giornalista sfigato. Ma alla fine, con tutto questo cast e le tre firme eccellenti, da una regista attenta e sensibile come Francesca Archibugi, magari qualcosa in più ce lo saremmo aspettati.

