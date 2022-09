LA VENEZIA DEI GIUSTI - "DREAMIN' WILD", SCRITTO E DIRETTO DA BILL POHLAND, SI VEDE, MA NIENTE DI PIÙ - IMMAGINATE UN DUO DI FRATELLI CANTERINI ROCK-COUNTRY CHE FANNO UN DISCO DA TEENAGER NEL 1979, SCOMPAIONO DALLA SCENA E VENGONO RECUPERATI GRAZIE AI FAN DEI VINILI SU INTERNET TRENT'ANNI DOPO - CASEY AFFLECK RIPETE IL PERSONAGGIO DI ANIMA TORMENTATA CHE FA IN TUTTI I FILM, WALTON GOGGINS NON HA RUOLO. LE CANZONCINE ORIGINALI PERÒ NON SONO MALE. TOTALE PERDITA DI TEMPO....

Marco Giusti per Dagospia

Immaginate un duo di fratelli canterini rock-country, più sul modello De Angelis che alla Mario e Pippo Santonastaso, che fanno un disco da teenager nel 1979, scompaiono dalla scena e vengono recuperati grazie ai fan dei vinili su Internet trent'anni dopo. E subito richiamati a cantare i vecchi pezzi che facevano da ragazzini. Ispirato alla vera storia dei fratelli Donnie e Joe Emerson, canterini e boscaioli della Fruitland Valley vicino Spokane, "Dreamin' Wild" scritto e diretto da Bill Pohland passa gran parte dei suoi 110 minuti con abbracci fraterni e paterni, lacrime e canzoncine rock country anche gradevoli.

Dei due fratelli solo uno, il Donnie di Casey Affleck, che nei flash backup è Noah Jupe, è davvero interessato alla musica. E quello che scriveva scrive ancora e non si perdona di aver fatto perdere la fattoria al padre, Beau Bridges, che lo ha supportato nel suo sogno tanti anni prima. L'altro fratello, Joe, interpretato da Walton Goggins e nei flashback da Jack Dylan Grazer, non ci ha mai creduto alla musica, da anni taglia la legna e non suona la batteria. Così quando un discografico li invita a cantare i loro vecchi pezzi a Seattle partono i problemi.

Anche perché Donnie vive e canta con Nancy, Zooey Deschanel, percussionista migliore di Joe, che non va a tempo e è un po' na pippa. Così mentre per Joe è un divertimento suonare, Donnie vive tutta questa nuova riscoperta e interesse con vergogna rispetto a quello che compone da anni. Il film, assurdamente presentato stasera in Sala Grande fuori concorso si vede, ma niente di più. Casey Affleck ripete il personaggio di anima tormentata che fa in tutti i film, Walton Goggins non ha ruolo. Le canzoncine originali però non sono male. Totale perdita di tempo.