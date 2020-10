VENTO DI CASTITA’ - “NON FACCIO SESSO DA QUATTRO ANNI E MEZZO, NON HO PIÙ ALCUNO STIMOLO CARNALE”. LA SHOWGIRL: “INVECE DI FARMI PRENDERE IN GIRO DA QUATTRO IMBECILLI STO MEGLIO COI MIEI CANI. L’ANIMA SI SPORCA COL SESSO, CHI FA LE ORGE HA IL DIAVOLO ADDOSSO. E CHI VA COI TRANS? CI VUOLE L’ESORCISTA… - COMINCIO LA GIORNATA PREGANDO, ALLE 7 E 30 NEL PARCO…”

Da La Zanzara – Radio 24

flavia vento foto di bacco

“I cani sono la mia vita. Prima di entrare nella casa del Gf il mio cane di 16 anni, è cardiopatico, e gli manca veramente poco. Mi è venuto un attacco di ansia molto forte. Il cane si è sentito male, ma avevo già firmato il contratto. Vorrei esserci quando muore, questo è il punto. Non mi sto divertendo”. Lo dice Flavia Vento a La Zanzara su Radio 24.

flavia vento 1

“Sono single da anni – dice la showgirl e i cani per me sono più importanti dei maschi. Non ho più bisogno di queste cose, sono stata delusa dagli uomini e non mi interessano più. Mi hanno preso in giro troppi uomini, nun se po’, invece di farmi prendere in giro da quattro imbecilli sto meglio coi miei cani.

FLAVIA VENTO TEO MAMMUCARI

Non ho più alcuno stimolo carnale, sessuale, niente. Non mi interessa più, non me ne frega niente, uno mi ha messo le corna, uno se n’è andato con una deficiente…basta. Sono quattro anni e mezzo che non faccio più niente, non tocco più nessuno”.

flavia vento

Uno che è fissato col sesso ha il Diavolo addosso, Satana?: “Sicuramente prende molto col sesso, potere e denaro. Se vai a letto con tante persone diverse sei sicuramente in preda al demonio.

flavia vento

Dietro le orge c’è Satana dietro, più di così”. E chi va coi trans?: “Ci vuole l’esorcista. L’anima si sporca a fare certe cose, col sesso”. Riesci sempre a pregare tanto?: “Mi alzo alle sei di mattina e la prima preghiera è alle sette e trenta nel parco, quando sorge il Sole. La mattina è sacra”

