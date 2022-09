VENTO IN POPPA! – BARBARA COSTA: “QUAL È OGGI IL SENO PIÙ BELLO DEL PORNO? SECONDO ‘HUSTLER’ LE TETTE PIÙ ADORATE, A CUI NON SI RESISTE, SONO QUELLE DI ANGELA WHITE" - "VOLETE LA VERITÀ? A PARTE LE ZINNE DI ANGELONA, E QUELLE DI NIA NACCI, A ME LE ALTRE NON PIACCIONO. IL SOGNO MAMMARIO PIÙ RECONDITO DEL MIO CLITORIDE, SAPETE QUAL È? SOPHIA LOREN, IL CUI SCATTO PROIBITO HUGH HEFNER NEI ’50 RUBÒ, CIOÈ, PAGÒ PER METTERLO SU ‘PLAYBOY’…”

Barbara Costa per Dagospia

angela white (5)

Hustler ci chiama tutti in causa: qual è oggi il seno più bello del porno? Nell’ultimo numero fa lo spoglio dei "Busty Beauties", e chi vince?

Non c’è poppa che tenga: le tette più adorate, lumate, tette a cui non si resiste, e che fanno dalla più rosea trepidazione rizzare i peni, spruzzanti nelle mutande… sono quelle di Angela White!

Uffaaa, sempre lei, ogni volta lei, non se ne può più! Va bene, sto esagerando, dei cocomeri di Angela White non se ne ha mai a sufficienza, schiacciano ogni confronto, competizioni che di sicuro non possono essere tacciate di maschilismo, perché la cara Angela è pure, è tanto, dalle donne prediletta, donne che delle sue tettone mica sono invidiose, al contrario, e bene se potessero vi affonderebbero bocca e lingua, e sì che ci starebbero, e ore!, a succhiarli, quei capezzoli, se non a strusciarcisi, petto a petto…!

nia nacci

Dietro a Angela, Hustler pone queste star del porno poppute e io, prima di rivelarvi i nomi, vi avverto che trattasi di bocce tutte naturali! Chissà perché hanno bocciato innesti mammari i più ragguardevoli, e comunque, ecco a voi gli altri tre posti, occupati dalle porno bocce di Angel Youngs, Nia Nacci, e Jenna Foxx.

Volete la verità? A parte le zinne di Angelona White, e quelle di Nia Nacci, a me le altre arrivate… non piacciono! Non me ne piace la forma, i capezzoli, io che per i capezzoli non transigo e sono per la proporzione la più classica: a seno grande capezzolo piccolo, a seno piccolo capezzolo importante. Giusto?

Ok, ok, non tutti sarete d’accordo con me, e legittimamente: il gusto senoso e capezzolato è di diritto personale, e va da sé che molti maschietti prediligono seni grandi magari per educazioni felliniane (sono sincera: a me la Tabaccaia non ha mai fatto né caldo né freddo, il mio clitoride a quel zinnoso prototipo è indifferente) o magari per feticismi lattofili più che comprensibili, o magari perché non han voglia di mettersi a far discussioni col proprio pene, il quale mira egotista a sfregarsi su e giù nell’incavo di due montagne lattee. Il mio seno pornografico preferito?

SOPHIA LOREN NUDA SU PLAYBOY

Negli ultimi tempi riempie le mie più riuscite masturbazioni il davanzale di Blake Blossom (dai, che le volete dire?) anche se le tette della diabolica Autumn Falls restano onanisticamente imbattibili, difatti il mio clitoride – che farci, comanda lui! – al solo scriverne il nome, all’istante si mette in allegria…

Ma il sogno mammario più recondito del mio clitoride, sapete qual è? Lo so che tocco un totem, e però si va in festa davanti alle altere tette di una giovanissima Sophia Loren, il cui scatto proibito Hugh Hefner nei '50 rubò… ehmm… cioè, pagò, e non poco, per metterlo su Playboy. Scatto che sta in rete: ehi, non ditemi che non l’avete visto, non vi credo!

Un rapido scrollo in chat, ed ecco come la pensano i pornomani italiani in fatto di porno tette: i tettofili nostrani sono esigenti, e a tette patriottici e nostalgici: vince lei, Selen! È lei la più citata, indimenticata, e le sue tette sono le migliori su cui fantasticare – e s*gare – docce di sperma e olimpiadi di spagnole.

sophia loren jayne mansfield

I tettofili del porno sono attenti alla forma dei capezzoli delle loro beniamine e a singolarità quali nei e tatuaggi: per questo, nell’universo delle poppe, trovano modo di spiccare le tettine di Lola Fae, le quali sono sì minuscole, e però ingemmate da capezzoli tatuati a cuore.

Signori p*pparoli, mettetevi d’accordo: perché se da una parte sbrodolate per le sisone – stuzzicantissime – di Bonnie Rotten, la regina dello squirting, dall’altra vi imbronciate del suo corpo e del suo look aggressivo, simboleggiato dalle due grosse ragnatele a ghirlanda dei suoi seni?

roberta gemma

Peccano di invadenza epidermica, o vi mettono fastidiosa soggezione? E c’è gente che premia i seni di Anissa Kate, e complimenti, e altra che proprio non si sposta e vuole fortissimo vuole rimanere incastrata, imprigionata, tra la prodigiosa sesta di Roberta Gemma…

