LA VERA FABBRICA DI FAKE E' LA RAI! – LA DIRETTORA DEL TG1 MONICA MAGGIONI MANDA IN ONDA DUE FILMATI TAROCCHI DELL’INVASIONE RUSSA “RUBATI” DA DUE WAR GAME E SPACCIA PER IMMAGINI SUL CAMPO DI BATTAGLIA UN VIDEO DI REPERTORIO CON I MIG RUSSI CHE SFRECCIANO A MOSCA – CON TANTO DI SPUTTANAMENTO IN DIRETTA DI “STRISCIA LA NOTIZIA” - DI TUTTO E DI PIU’ NEL TG1 DI MONICA: ORGANIZZA UN SURREALE DIBATTITO SU UNA FALSA COPERTINA DI “TIME” CHE RITRAE PUTIN VERSIONE HITLER – SE I SOCIAL SI INVENTANO I FATTI, LEI SI INVENTA LE NOTIZIE – VIDEO

Il dubbio: è se le bombe dello zar Putin sganciate sull’Ucraina cominciassero ad avere effetti letali anche sull’informazione? Ormai siamo alle notizie geneticamente modificate anche in televisione, non solo sui media tradizionali. Impresa assai più difficile e complicata.

Ma pur di non scoraggiare i tele-morenti ad allontanarsi dai talk e dai tiggì manipolazioni e sensazionalismo continuano a navigare nelle acque intorbidite del giornalismo ufficiale.

Emblematico è il caso della Rai, cioè del servizio pubblico. L’altra sera la direttora, Monica Maggioni, sul Tg1 ha dibattuto a lungo con gli ospiti in studio sulla copertina-tarocco del magazine “Time” che mostrava una foto di Putin con baffetti alla Hitler. Confronto di idee rilanciato in tv da “Striscia la notizia” di Antonio Ricci che si è trasformato in un cazzeggio tra il surreale e il ridicolo dei suoi partecipanti. Neppure gli esperti si sono accorti che si trattava di una patacca grafica.

Peccato, appunto, che si trattava di un falso realizzato con photoshop da qualcuno (bravo) che l’ha postato sui social. Ma in tempi di guerra in viale Mazzini non hanno il tempo di controllare le notizie figuriamoci certe immagini come quella della falsa cover del “Time” che da giorni era in rete. Ma trattandosi della Rai di tutto, di più e di peggio… Per non farsi mancare la fake del giorno, la direttora Monica Maggioni mandava in onda un filmato delle incursioni dei russi su Kiev (e dintorni) con tanto di dettagliata spiegazione in studio delle immagini della traiettoria del missile. Peccato, grazie sempre alle clip riproposte in parallelo da “Striscia” in realtà si trattava di fotogrammi rubati da un videogioco delle serie War-game.

Per non essere da meno pure il Tg2 le mandava in onda. Non è finita. Gli aerei Mig dei piloti russi che sfrecciavano nei cieli del paese invaso altro non erano che vecchie immagini di repertorio di una vecchia parata militare a Mosca. E se a Saxa Rubra la redazione del Tg1 sembra seguire la massima della Maggioni per rendere più accattivanti e sublimali i servizi del Tg1 dal fronte: “se i social s’inventano i fatti, noi ci inventiamo le notizie”, al “Corriere della Sera” non s’accorgono che l’Economist ha messo già in copertina una bandiera grondante sangue dell’Ucraina e fanno il bis con un identico drappo firmato dall’artista Mimmo Paladino.

Già, sembra essere tornati ai tempi degli “strilloni” che vendevano i quotidiani al grido: “Edizione straordinaria!” per qualche copia in più. Ma di straordinario c’era soltanto la loro capacità d’imbonitori dei passanti.

