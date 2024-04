LA RABBIA DI FEDEZ A BELVE SULL’ERRORE DI CHIARA FERRAGNI PER IL CASO BALOCCO: «LA COLPA È ANCHE DEL SUO MANAGER»

Si accende Fedez quando si arriva a parlare della fine del rapporto con Chiara Ferragni durante l’intervista a Belve. Dietro quella crisi apparentemente insanabile, il rapper ammette che il caso balocco ha influito, ma assicura «non è stato quello il motivo della rottura». E su quel caso che ha portato alla multa dell’Antitrust per l’influencer, poi indagata per truffa dalla procura di Milano, Fedez è sicuro che sua moglie ha fatto un grande errore, cioè prendersi tutta la responsabilità.

Quando si ritrova a parlare di Chiara Ferragni durante l’intervista, Fedez non smette mai di chiamarla «mia moglie». Ma assicura che è solo perché «legalmente è ancora così». Qualche tentennamento però del rapper a proposito della fine della relazione emerge con non poco imbarazzo. Soprattutto quando Francesca Fagnani gli chiede quale sia stata la cosa che lo ha fatto innamorare di lei:

«Onesto? Il sesso. Quando trovi un’alchimia a livello intimo, quando trovi una connessione a livello sessuale… diventa tanta roba. Quella connessione che io avevo, ho… Quella connessione li è una cosa che raramente ho». Fagnagni chiede se quella connessione sia stata mantenuta. E Fedez balbetta imbarazzato: «Sì, eh non so come rispondere…». […]

Si commuove più volte Fedez quando ricorda com’è stato il rapporto con sua moglie: «Per quanto tutti sono portati a vedere la copertina di questa relazione, all’interno abbiamo passato tanti momenti difficili. La mia malattia…». E piange soprattutto alla fine dell’intervista, quando parlando ancora di Ferragni dice in lacrime: «Quello che ci tengo a dire è che, comunque vada, Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli, la donna più importante della mia vita, indipendentemente dal fatto che l’amore possa andare avanti o meno».

FEDEZ, CASO PANDORO? RESPONSABILITÀ ANCHE DAL MANAGER DI CHIARA

(ANSA) - "Inizialmente è ovvio che io non l'abbia presa bene, ho una fondazione, posso dire serenamente che è stata controllata dalla testa ai piedi. Ho sempre fatto beneficenza in un certo modo e ho sempre perso soldi. Per esempio ho fatto due anni di LoveMi e ho perso 1 milione e 200mila euro". Lo ha detto Fedez nell'intervista a Belve, parlando del caso Balocco e del peso che ha avuto sulla crisi con la moglie Chiara Ferragni.

"Tu scopri che un deal è stato gestito in questa maniera e dici: porca puttana, come è possibile una roba del genere. Poi cerchi pian piano di ricostruire, di capire. Non voglio entrare nel merito ma mi sento di dire una cosa su Chiara: vorrei difenderla, ho sempre voluto difenderla in questa vicenda", ha aggiunto. "Il fatto che io mi sia preso la merda per un errore che non ho fatto io ci sta.

La cosa che mi ha fatto star male, anche se non è il motivo per cui ci siamo lasciati, è che tu ti trovi a dover rispondere di una cosa che non hai commesso e per rispondere devi aspettare che un'altra persona gestisca questa cosa al posto tuo. Io e mia moglie siamo molto diversi: io l'avrei gestita in modo diverso, mi sarei difeso da subito", ha sottolineato ancora.

Per Fedez "si poteva gestire tutto meglio. Ma di una cosa sono sicuro: non c'è cattiva fede, a me dispiace che Chiara abbia deciso di prendersi tutte le responsabilità quando, secondo me, doveva e poteva spiegare che le responsabilità, se ci sono, non sono solo sue". "Cioè dei suoi manager?", la domanda di Fagnani. "Esattamente, è uno solo", la risposta del rapper.

FEDEZ PIANGE A BELVE, CHIARA SARÀ SEMPRE LA MAMMA DEI MIEI FIGLI

(ANSA) - ROMA, 09 APR - "Quello che ci tengo a dire è che, comunque vada, Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli, la donna più importante della mia vita, indipendentemente dal fatto che l'amore possa andare avanti o meno": con queste parole, tra le lacrime, si è conclusa la lunga intervista-confessione di Fedez a Belve, in onda in prima serata su Rai2.

"Spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli", ha sottolineato il rapper, dopo aver analizzato, nel dialogo con Francesca Fagnani, i motivi della rottura con la moglie. "Per quanto tutti siano portati a vedere la copertina della relazione, all'interno io e Chiara abbiamo avuto tanti momenti difficili, la mia malattia...

Sono stati tre anni molto difficili e purtroppo non abbiamo retto", ha detto ancora l'artista, evidentemente commosso, in un altro passaggio dell'intervista. Fedez si è definito "un buon padre". "So quello che provo per i miei figli", ha sottolineato. Il suo augurio per i piccoli Leone e Vittoria? "Credo che tutti i genitori siano i traumi dei loro figli, spero di essere il male minore per loro".

FEDEZ, HO CHIESTO IO A CHIARA DI NON PUBBLICARE I BAMBINI

(ANSA) - ROMA, 09 APR - "Non ci sono diffide, ho chiesto io a Chiara di evitare in questo momento di pubblicare i bambini. Da due mesi non pubblico quasi mai i miei figli, gli unici post li ho fatti per gli auguri di compleanno. Parlo per me, i miei figli non sono la parte preponderante della narrazione del mio Instagram". Lo ha detto Fedez nell'intervista a Belve, parlando della decisione di non mostrare più sui social i volti di Leone e Vittoria. In passato era diverso, "inizialmente c'era un clima sereno, il racconto di un viaggio bello.

Oggi quel viaggio ha preso una direzione completamente diversa, e quindi mi sono sentito di dire: per adesso no", ha aggiunto. La sua idea, ha spiegato, è "tutelare i miei figli da me stesso. Oltre a questo, in un momento in cui c'è un'attenzione così morbosa rispetto ai messaggi subliminali che possiamo lanciare, non posso permettermi che una cosa che pubblico e che non ha assolutamente significato possa essere interpretata male se di mezzo ci sono i miei figli".

