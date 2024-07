LA VERA REGINA DI FORMENTERA: CLAUDIA GERINI! L’ATTRICE ROMANA ARRIVA SULL’ISOLA COL COMPAGNO RICCARDO SANGIULIANO (CON CUI FA COPPIA DA CIRCA UN ANNO) E VIENE PAPARAZZATA DA “DIVA E DONNA” DURANTE UN BAGNO BOLLENTE IN UN GROVIGLIO LAOCOONTICO DI ABBRACCI POLIPESCHI E SLINGUAZZATE CALIENTI – “SONO INNAMORATA, STO VIVENDO UNA BELLISSIMA RELAZIONE"

Da tgcom24.mediaset.it

claudia gerini riccardo sangiuliano diva e donna

Tra Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano l'amore procede a gonfie vele da circa un anno. I paparazzi di Diva e Donna li hanno sorpresi a Formentera durante un bagno bollente, in cui gli abbracci e i baci sensuali fanno alzare la temperatura. La passione tra l'attrice romana e il manager napoletano è irrefrenabile, del resto lei l'aveva detto: "Sono innamorata, sto vivendo una bellissima relazione".

Innamorati a Formentera Tra Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano la passione scoppia tra le onde e loro non fanno nulla per tenerla a freno. I paparazzi scattano mentre loro si lasciano andare alle effusioni. Sono felici e si vede: i sorrisi che sfoggiano quando sono insieme non lasciano spazio a dubbi. In spiaggia alle Baleari l'attrice sfoggia un costume intero blu molto elegante, mentre lui sceglie boxer bianchi per godersi un po' di relax sotto al sole.

claudia gerini riccardo sangiuliano diva e donna

Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano, bacio hot davanti ai flash

La storia d'amore tra Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano sono stati paparazzati per la prima volta insieme a luglio dell'anno scorso prima a cena a Roma, poi a casa dell'attrice (sempre nella Capitale) e poi a Napoli dove un bacio sotto le stelle ha tolto ogni dubbio sulla natura del loro legame.

A ottobre la passione era ancora ardente e i flash scattavano mentre la coppia si scambiava effusioni hot in auto. Sembra che le presentazioni in famiglia siano state fatte: i due sono stati avvistati in un ristorante con la madre e la figlia di lui (Mia, nata dalla relazione con Nathaly Caldonazzo). Anche Claudia Gerini è mamma, di Rosa (avuta dall'ex marito Alessandro Enginoli) e Linda (frutto dell'amore con Federico Zampaglione).

claudia gerini formentera 55

Claudia Gerini in vacanza a Bali, c'è anche il nuovo fidanzato?

Chi è Riccardo Sangiuliano Nonostante il gossip l'abbia intercettato per le sue storie d'amore con donne famose, Riccardo Sangiuliano non è un uomo di spettacolo. Laureato in finanza aziendale, ha conseguito un master alla Columbia University. Dopo aver lavorato per un istituto finanziario svizzero, oggi è manager di un'importante società di intermediazione assicurativa. Ha incontrato Claudia Gerini al momento giusto, quando lei aspettava di innamorarsi di nuovo: "Ho dei corteggiatori ma nessuno in questo momento ha conquistato il mio cuore" aveva detto. Poi è arrivato Riccardo e tutto è cambiato.

claudia gerini formentera