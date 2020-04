VERDONE, OSPITE DI SCANZI A ‘SPECIALE ACCORDI&DISACCORDI’, SE LA PRENDE CON CHI BANALIZZAVA IL CORONAVIRUS E LO PARAGONAVA A UNA SEMPLICE INFLUENZA. IL BELLO E’ CHE UNO DI QUESTI ERA PROPRIO ANDREA SCANZI! (VIDEO) - ”CONTE? ERA MESSO IN OMBRA DA SALVINI, NON SI CAPIVA CHE SPESSORE AVESSE. SI È TROVATO A FRONTEGGIARE UN’EMERGENZA DRAMMATICA E SE LA STA CAVANDO BENE”- E POI RIVELA CHE STA SCRIVENDO IL SUO NUOVO LIBRO- VIDEO

“Io mi metto davanti al computer e tento di iniziare a scrivere un capitolo difficilissimo del mio futuro libro”. Così Carlo Verdone, ospite dello ‘Speciale Accordi&Disaccordi’, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio ha raccontato di trascorrere le sue giornate mimando una divertente telefonata, l’ennesima, che interrompe il suo lavoro. “Il mio film attualmente è fermo (‘Si vive una volta sola’ doveva uscire lo scorso 27 febbraio, ndr), speriamo di farlo uscire in ottobre. Intanto scrivo questo questo libro. Io come scrivo una o due righe, mi arriva una telefonata”.

L’attore fa finta di chiacchierare con qualcuno che per la trentesima volta gli chiede appunto come trascorre le sue giornate. “In realtà io le passo in maniera davvero tranquilla, con filosofia. Penso anche a chi sta in 40 metri quadri, 50, in quattro, in cinque: quelli sono problemi veri, quelli sono problemi grossi”.

