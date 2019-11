LittleRedBunny per “The Debrief”

Per chi non lo sapesse, maggio è stato il mese internazionale della masturbazione. Io sono una “webcam girl” e l’arte dell’autoerotismo è il mio mestiere, la connessione più intima che puoi avere con te stessa, perciò sono in grado di dare una serie di consigli.

Innanzitutto non bisogna essere inibiti, dobbiamo accettare che è parte di ciò che siamo. Maturiamo, ci sviluppiamo e cresciamo attraverso la masturbazione. Ci insegna a conoscere il nostro corpo e a darci piacere. Se sei a tuo agio con il tuo corpo, lo sarai anche con gli altri, e non solo a letto.

Evitate la routine. Per anni sono stata una purista, usando solo le mie dita. I “sex toy” mi sembravano strani e ho cercato dei sostituti naturali. Ho comprato zucchine e melanzane di varia misura e a volte ho raggiunto il climax, spesso no. Alla fine ho capitolato sui “sex toys”. Non bisogna essere timidi. Bisogna esplorare e provare più volte, prima di decidere che una cosa non fa per te. La relazione con la masturbazione deve essere identica a quella con un partner, cioè va mantenuta in vita la freschezza. Ma attenti a non desensibilizzarvi. Usare troppo spesso gli accessori erotici vi fa perdere il senso del tocco.

La masturbazione ha un impatto positivo sul rapporto sessuale con il partner. Impari a mostrarti, a dirigerlo, ad ottenere senza chiedere. Masturbarsi davanti al partner e incorporare esibizionismo e voyeurismo può portare la coppia a nuovi livelli di intimità.

Imparate ad essere pazienti. Fate durare il più possibile la masturbazione e costruite l’energia sessuale prima di rilasciarla. Dà più soddisfazione usare l’immaginazione e prendersi del tempo per aumentare la libido. Il sollievo è più grande e intenso. E non dimenticate che le donne possono provare più orgasmi, quindi non siate pigre e sfruttate questa opportunità.

In occasione del mese internazionale della masturbazione “We Vibe” ha fatto la prima ricerca dedicata. Sono stati intervistati 600 tra uomini e donne americani, tra i 20 e i 70 anni: l’85% ne parla con più tranquillità rispetto al passato perché non è più ritenuto un tabù, grazie a internet. L’85% dei “millennial” ne parla coi coetanei, mentre solo il 65% della generazione precedente lo fa.

Gli uomini ne parlano con gli amici più delle donne. (34% contro 29%). Il 45% si è masturbato per la prima volta tra i 13 e 19 anni, le donne anche a 20. Dove ci si masturba con più frequenza? A letto (80%) o sotto la doccia (31%). Gli uomini al letto preferiscono il divano (23%). La terza “destinazione” preferita è la macchina (20% uomini e 19% donne). Il 6% degli uomini opta per l’ufficio. Qualcuno lo fa sugli autobus, in aereo e sul treno.

Quando la temperatura scende, la masturbazione aumenta. L’inverno ha bisogno di calore. Il 63% dice che è più probabile raggiungere un orgasmo da soli che con il partner.