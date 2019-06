LA VERITÀ DI TRE BUGIARDE – CHI HA INVENTATO MARK CALTAGIRONE? QUANTO SAPEVA PAMELA PRATI? E CHI È SIMONE COPPI? – “SPY” METTE A CONFRONTO LE VERSIONI DELLA SHOWGIRL E DELLE SUE MANAGER ELIANA MICHELAZZO E PAMELA PERRICCIOLO SULLA TRUFFA SVELATA DA DAGOSPIA – DA QUELLO CHE DICE CIASCUNA, DOVREBBERO ESSERE TUTTE INNOCENTI, E INVECE SONO TUTTE COLPEVOLI

Da “Spy”

prati

Pamela Prati e le sue ex manager hanno vuotato il sacco su lfinto matrimonio con Caltagirone: ecco le loro versioni sui quattro punti principali della beffa

METTIAMO A CONFRONTO LE AUTRICI DEL GRANDE INGANNO

Sono una contro l’altra ma, se leggete attentamente le loro risposte, vi farete

un’idea definitiva sul caso che vede tutte colpevoli (per sembrare tutte innocenti)

mark caltagirone

L’antefatto Dopo aver scoperto che le nozze fra Pamela Prati e Mark Caltagirone sono una montatura, c’è stato un susseguirsi di rivelazioni da parte della Prati e delle sue ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. A meno che questa vicenda non abbia risvolti giudiziari, non vedremo mai le tre donne a confronto. E così ci abbiamo pensato noi di “Spy”, mettendo una accanto all’altra le risposte che Eliana ha dato a “Chi”, la Perricciolo al “Fatto quotidiano”, la Prati a “Verissimo” in tre interviste rilasciate quasi in contemporanea. Chi ha inventato Caltagirone? La Prati lo sapeva? Aveva debiti? Chi è Simone Coppi? Storia di tre donne che lottano con le proprie contraddizioni.

LA VERITÀ DI pamela perricciolo

1 Chi si è inventato e come è stata smascherata la non esistenza di Mark Caltagirone?

prati michelazzo il cane benito

«Una storia mal gestita da tutte e tre. Poi Pamela ed Eliana in tv si sono volute accusare tra di loro. Ora abbiamo zero credibilità tutte e tre». «Non sono Mark. C’è un Marco che veniva al mio ristorante (la Perricciolo e la Michelazzo hanno preso in gestione un ristorante qualche anno fa, ndr), forse era lui».

2 Pamela Prati sapeva che Mark non esiste?

«Pamela Prati raccontava anche a me che Caltagirone esisteva: ho suoi messaggi in cui mi dice che è sul divano accanto a lei». «Pamela non lo so con chi chattava, diceva bugie anche a me sul fatto che incontrava questo Mark. Poi io lo sapevo che Pamela era consapevole, il profilo di Mark lo gestiva lei, la password di Mark ce le ha Pamela. A un certo punto ha visto che poteva guadagnare e non si è più fermata».

IL FINTO FINTO MARK CALTAGIRONE SU INSTAGRAM

3 Pamela Prati aveva problemi economici?

«Eliana ha debiti con tante persone, anche Pamela (ha debiti, ndr) e non vuole che si sappia. Il cachet per l’ospitata di Domenica in le è stato pignorato dal fisco. I produttori di Verissimo le hanno detto che con gli avvocati dovevano decidere se Mediaset fosse parte offesa per truffa. Le hanno congelato il cachet, 40.000 euro. Non so se ha risolto. Prende 1.200 euro al mese di pensione».

pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo lucia orlando

4 Quale era la funzione di Simone Coppi, l’uomo a cui Eliana è stata legata per 10 anni senza mai vederlo?

«Io e i miei amici abbiamo creato quei profili di Lorenzo e Simone Coppi ai tempi dell’università. Quando Eliana è uscita da Uomini e donne aveva problemi, le diedi il contatto di un amico che si chiamava Simone. Da lì ha iniziato a scriversi con un Simone reale. Poi è venuta a entrambe l’idea di dire ai giornali che sposava questo Simone Coppi, un personaggio inventato, perché non voleva diventare tronista».

Temi supplementari

di chi era la voce di mark caltagirone che si è sentita dalla d’urso?

«Quella telefonata di non so chi è stata fatta passare su un telefono che ha fatto da ponte a un altro telefono, e poi in vivavoce su un altro telefono. Per mantenere il

mistero».

pratiful

LA VERITÀ DI PAMELA PRATI

1 Chi si è inventato e come è stata smascherata la non esistenza di Mark Caltagirone?

«A marzo 2018 Pamela Perricciolo mi disse che sarei stata perfetta per questo Mark Caltagirone, un imprenditore che aveva appena lasciato la fidanzata».«Solo in questi giorni ho capito che Mark non esiste (…) Ho visto delle foto che mi hanno mandato, che non appartenevano a lui. In realtà erano di un’altra persona, un agente (dello spettacolo ndr). Ora ho paura, perché non so chi ci sia dietro a questa situazione. Sono spaventatissima».

2 Pamela Prati sapeva che Mark non esiste?

«Mi è stata servita su un piatto d’argento la favola che ho sempre voluto». «Io credo che dietro a Mark ci sia una cosa perversa. Nel mio caso penso ci siano Donna Pamela ed Eliana e che forse sono d’accordo anche in questa confessione di Eliana. È una mia supposizione, perché ho visto il bene che si vogliono».

3 Pamela Prati aveva problemi economici?

pamela prati eliana michelazzo

«Io non ho problemi economici, non è vero, smentirà il mio avvocato. Soprattutto vorrei dire che non ho debiti di gioco, questa è una calunnia bruttissima che è stata detta sul mio conto (lo ha scritto Dagospia, ndr)».

4 Quale era la funzione di Simone Coppi, l’uomo a cui Eliana è stata legata per dieci anni senza mai vederlo?

«Non credo a Eliana. Come mai se hai vissuto tu per prima per 10 anni la stessa cosa e sei una vittima, non mi metti in guardia? Non mi dici di svegliarmi?».

Temi supplementari

Di chi era la voce di Mark Caltagirone che si è sentita dalla D’Urso?

pamela prati sposa

«La voce che ha chiamato Barbara D’Urso non so di chi sia, considerato che la voce di Mark io non l’ho mai sentita». «Diceva che in Siria non prendeva bene il telefono. Ogni volta che chiedevo di vederlo c’era sempre qualche problema di salute, o di lavoro, un dramma. Non per questo però pensavo non esistesse».

Cosa c’è dietro l’aggressione con l’acido alla Prati e alla Perricciolo?

«Stavo dormendo, ho sentito dei rumori e ho aperto la porta. Fuori c’era una bottiglia con un biglietto pieno di minacce. Ho subito chiamato la polizia».

Chi sono i bambini che sono stati mostrati dicendo che erano i figli adottivi di Mark e Pamela?

eliana michelazzo come anna magnani

«“Il bambino, Sebastian, l’ho conosciuto in un bar. Lo aveva portato Donna Pamela, dicendo che era il figlio che avrei preso in affido. La bambina (Rebecca, ndr), invece, non l’ho mai vista».

LA VERITÀ DI ELIANA MICHELAZZO

1 Chi si è inventato e come è stata smascherata la non esistenza di Mark Caltagirone?

«La Prati veniva a cena nel nostro ristorante e Pamela Perricciolo le ha presentato Mark Caltagirone». «La Prati mi disse che lei e Mark avevano deciso di sposarsi per dare una famiglia ai bambini che stavano per prendere in affido». «Mi scrivevo con Caltagirone e lo avevo visto in un video, per me esisteva».

2Pamela Prati sapeva che Mark non esiste?

eliana michelazzo

«C’è una cosa che non mi torna. L’ultima volta che siamo andate insieme a Verissimo e la Prati è uscita dallo studio, ero convinta che stesse andando a prendere il telefono per mostrare alla Toffanin le foto che aveva scattato la sera prima con Caltagirone, quando furono “paparazzati” dalla Perricciolo. (…) Quando è tornata in studio, però, ha mostrato una foto vecchia, che poi abbiamo scoperto appartenere a Marco Di Carlo, un manager dello spettacolo. “Ma perché non le hai fatto vedere le foto di ieri?”: “Non ci avevo pensato”».

3 Pamela Prati aveva problemi economici?

«Sì, sapevo della sua situazione economica anche se ho sempre dichiarato che non aveva problemi, l’ho difesa perché è una donna, ha 60 anni, ed è brutto parlare di debiti». «Ho perso solo soldi, non ho guadagnato un euro. Ho stornato tutte le fatture di Mediaset relative al matrimonio perché ci ho messo la faccia, ho rinunciato sia ai soldi di Verissimo che di Live-Non è la D’Urso, ci ho rimesso le spese».

4 Quale era la funzione di Simone Coppi, l’uomo a cui Eliana è stata legata per dieci anni senza mai vederlo?

pamela prati a live noneladurso 1

«Pamela Perricciolo mi ha presentato mio marito, Simone Coppi. Lui era molto geloso e mi disse che dovevo stare sempre con Pamela, così è venuta a vivere a casa mia». «Quando io e Simone ci scrivevamo Pamela usciva dalla stanza perché diceva che il suo telefono serviva a creare il campo». «Ci ho messo un po’ a capire che ci fosse dietro lei, ma poi tutto mi è stato chiaro. A volte i messaggi di Simone mi arrivavano dal numero di Pamela, sempre perché il suo telefono faceva da ponte. Era troppo anche per un’illusa come me».

Temi supplementari

Cosa c’è dietro l’aggressione con l’acido alla Prati e alla Perricciolo?

«Una sera ero a casa a vedere la tv quando ho sentito suonare l’antifurto della mia macchina. Ho chiamato Pamela Perricciolo che stava tornando, per dirle che avevo paura, poi l’ho sentita urlare dalla strada: “Mi hanno buttato l’acido!”. Ho chiamato la polizia e sono scesa. Lei ha detto ai poliziotti che erano arrivati due ragazzi a lanciare questa sostanza, ma gli specialisti hanno escluso che fosse acido (…). Non era vero, non si era fatta niente, era l’ennesima bugia. Penso che sia stata un’attrice e che ci sia lei dietro a tutto».

ELIANA MICHELAZZO IN CALABRIA CON IL RAGAZZO CHE LEI SPACCIAVA PER SIMONE COPPI

Chi sono i bambini che sono stati mostrati dicendo che erano i figli adottivi di Mark e Pamela?

«La Prati mi disse che lei e Mark avevano deciso di sposarsi per dare una famiglia ai bambini che stavano per prendere in affido. E penso che ci credesse perché parlava con questi bambini, anche se poi ho scoperto che Rebecca non esisteva ed era la figlia di un agente dello spettacolo. Sebastian l’ho visto in un bar dove lo ha portato la Perricciolo».

Chiudiamo la resa dei conti fra le tre donne al centro del Pratigate con una frase

eliana michelazzo pamela perricciolo 2

illuminante (se fosso vero ciò che dice) rilasciata dalla Perricciolo al “Fatto quotidiano”

«Io, Pamela Prati ed Eliana Michelazzo il primo aprile abbiamo firmato un accordo che ci vincola a non divulgare nulla di quello che ciascuna di noi sa della vita privata delle altre, perché avremmo firmato se non avessimo avuto tutte interesse a farlo? (…) È stato tutto un gioco, tanto che abbiamo firmato quel documento per non confessarlo».

