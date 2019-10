VERONICA GENTILI CE L'HA FATTA! - LA GIORNALISTA DEL "FATTO" SCALZA DA “STASERA ITALIA WEEKEND” IL POVERO GIUSEPPE BRINDISI, CHE INIZIO’ A CONDURRE LA TRASMISSIONE NELL’APRILE 2018, VIENE SPEDITO DA MEDIASET VERSO NON PRECISATI “ALTRI PROGETTI” - IL DAGO-RITRATTO DELLA GENTILI: SOPRACCIGLIA RIGOGLIOSE ALLA FRIDA KAHLO, MASCELLA VOLITIVA, CIPIGLIO RIONALE, OSSESSIONE PER IL FITNESS - DOVE ARRIVERA'? VIDEO

giuseppe brindisi veronica gentili

GIUSEPPE BRINDISI LASCIA STASERA ITALIA: «L’AZIENDA HA ALTRI PROGRAMMI PER ME»

Saverio Capobianco per https://www.davidemaggio.it

Giuseppe Brindisi lascia Stasera Italia Weekend. Ieri, al termine di uno speciale del programma dedicato alle elezioni in Umbria, il giornalista ha annunciato la sua dipartita dal talk show di Rete4, giustificata da nuovi progetti che Mediaset avrebbe in serbo per lui:

“Questa è l’ultima mia puntata di conduzione a Stasera Italia, l’azienda ha altri programmi per me… quindi in bocca al lupo a Veronica e a questo programma che in qualche modo ho contribuito a far nascere”.

veronica gentili giuseppe brindisi

Il programma nacque il 9 aprile 2018 come erede della trasmissione Dalla Vostra Parte e fu affidato proprio a Brindisi, affiancato dalla giovane Veronica Gentili. Quest’ultima, che assumerà le redini in solitaria della trasmissione del weekend, ieri sera ha ringraziato il collega per il percorso fatto insieme: “Io colgo l’occasione per ringraziarti a nome di tutti noi ci siamo molto divertiti, sei stato colonna portante di Stasera Italia dall’inizio”.

giuseppe brindisi 1

AVVISO ALLE ASPIRANTI TELE-GIORNALISTE: C’E’ UNA NUOVA, AGGUERRITA CONCORRENTE NEL PARCO GIOCHI DELLE OPINIONISTE “NEXT GEN”. E’ LA 35ENNE VERONICA GENTILI - SOPRACCIGLIA RIGOGLIOSE ALLA FRIDA KAHLO, MASCELLA VOLITIVA, CIPIGLIO RIONALE, OSSESSIONE PER IL FITNESS - CHI E’, CHI NON E’ E CHI SI CREDE DI ESSERE - FOTOGALLERY - 8 MARZO 2018

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/avviso-aspiranti-tele-giornaliste-rsquo-rsquo-nuova-168818.htm

