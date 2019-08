"MISTER, TUTTA LA FORZA DEL MONDO!" DA MESSI A CR7 FINO A NADAL, TUTTI GLI SPORTIVI SI STRINGONO ATTORNO A LUIS ENRIQUE PER LA MORTE DELLA FIGLIA XANA, SCOMPARSA A 9 ANNI PER UN TUMORE ALLE OSSA - TOTTI: “RIPOSA IN PACE PICCOLA STELLA” - BOBO VIERI INVITA A PREGARE PER LA PICCOLA XANA - IL PREMIER SPAGNOLO SANCHEZ: “NON HO PAROLE”