LA VERSIONE DI MUGHINI - ECCO COSA AVREI FATTO SE MI FOSSI TROVATO NELLE CONDIZIONI DI GRILLO ‘PADRE’ - "QUEI RAGAZZI ERANO QUATTRO POVERI COGLIONI, COME HA AMMESSO UNO DI LORO. AVEVANO BISOGNO DI FAR BERE UNA RAGAZZA PUR DI AVERE UN CONTATTO REALE CON LEI. UNO DI LORO FOSSE STATO MIO FIGLIO? LO AVREI PRESO A CALCI IN CULO FINO A FARLO SPASIMARE. UN TALE COGLIONE, E PER GIUNTA FIGLIO MIO. DIO SANTO, NON CI POSSO PENSARE" – VIDEO

Giampiero Mughini per Dagospia

mughini

Caro Dago, ti confesso che non c’è nulla che riguardi Grillo padre che mi interessi. Sono forse l’unico italiano che non ha visto la sua sfuriata televisiva da quattro soldi in difesa di suo figlio.

Non ho figli, e dunque non ho voce in capitolo per rispondere alla domanda di Marco Travaglio - feroce e dai denti aguzzi contro il mondo tutto, gentile e comprensivo con il pubblico dei lettori del suo bel giornale che io compro ogni mattina -, e cioè “che cosa avreste fatto se vi foste trovati nelle condizioni di Grillo ‘padre’?“.

Non ho alcuna credenziale per rispondere. Così come nessuno di noi ha diritto di giudicare quella serata in cui si fronteggiarono quattro ragazzi e una ragazza molto giovane e inesperta delle durezze della vita, lo giudicheranno i magistrati e anche se la loro è una delle categorie professionali più svilita del nostro tempo.

beppe grillo

Una cosa è certa che quei quattro ragazzi erano quattro poveri coglioni, come ha ammesso uno di loro. Quattro poveracci da quattro soldi che avevano bisogno di far bere una ragazza pur di avere un contatto reale con lei. Poveri coglioni. Uno di loro fosse stato mio figlio? Premesso che so bene perché non ho ne ho voluti di figli, penso che lo avrei preso a calci in culo fino a farlo spasimare. Un tale coglione, e per giunta figlio mio. Dio santo, non ci posso pensare.

ciro grillo 9 l'audio di uno degli amici di ciro grillo a non e' l'arena 3

VITTORIO LAURIA CIRO GRILLO FRANCESCO CORSIGLIA EDOARDO CAPITTA

GIAMPIERO MUGHINI

beppe grillo the father by gianboy