LA VERSIONE DI MUGHINI – HO COMPRATO E LETTO UNA DELLE 200 COPIE CHE GABRIEL MATZNEFF S’È EDITO A SPESE SUE DEL "VANESSAVIRUS", IL RACCONTO CON CUI LO SCRITTORE REPLICA AL LIBRO CON CUI VANESSA SPRINGORA, CHE E' STATA LA SUA AMANTE, QUANDO LEI ERA 14ENNE E LUI PIÙ O MENO 50ENNE, LO ACCUSAVA DI ESSERSI APPROFITTATO DELLA SUA GIOVANE ETÀ. MATZNEFF AVEVA IL DIRITTO DI REPLICARE A UN LIBRO CHE NEI FATTI LO HA DISTRUTTO COME PERSONA PUBBLICA. IO NON PENSO AFFATTO CHE QUELL'INCONTRO…

Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, ho dunque comprato e letto (e ne ho scritto per il “Foglio”) una delle 200 copie che Gabriel Matzneff s’è edito a spese sue del Vanessavirus, il racconto di 85 pagine con cui lo scrittore francese sino a ieri pregiatissimo in Francia replica al diffusissimo (anche in Italia) Le Consentement,

il libro con cui Vanessa Springora - che 33 anni fa era stata la sua amante, quando lei era quattordicenne e lui più o meno cinquantenne - lo accusava di essersi approfittato della sua giovane età, di averla “usata” come una conquista seriale tra le tante minorenni con cui trescava.

C’è che nessuno in Francia ha voluto pubblicare la replica di Matzneff, una replica cui in un eventuale tribunale ha diritto anche il più efferato dei criminali. Nessuno. Di più, i precedenti libri di Matzneff (sino a ieri un vanto degli editori francesi che li pubblicavano) sono stati ritirati dalla vendita.

Io, che trovo i libri di Matzneff straordinari, avevo cercato di comprare su Amazon il suo libro penultimo, mi hanno risposto che non era ”disponibile”. Vedo adesso su ebay che una delle 200 copie di Vanessavirus viene offerta a 600 euro. Noi amici di Matzneff ciascuno di quelle 200 copie l’avevamo prenotata per 100 euro.

Dopo averla letta reputo che siano stati i 100 euro meglio spesi della mia vita. Non che su una vicenda amorosa di 33 anni fa fra una minorenne e un uomo più che maturo io voglia dare ragione al cento per cento a quest’ultimo, il quale sostiene di avere amato con tutte le sue forze e con tutte le sue valenze la quattordicenne di 33 anni fa. Mi limito a dire, ma non è davvero poco, che Matzneff aveva il diritto eccome di replicare a un libro che nei fatti lo ha distrutto come persona pubblica.

Matzneff è solo, senza una lira, gli è stata tolta la collaborazione giornalistica di cui campava, rischiano di mandarlo via dall’alloggio al sesto piano senza ascensore di cui usufruiva.

Ho scritto sul “Foglio” che è impossibile entrare nei letti altrui, ma anche nel proprio già mezz’ora dopo, quando la carne s’è raffreddata. Figuriamoci se sia facile entrare nel letto di una quattordicenne di 33 anni fa. Quel che è sicuro è l’inaccettabilità del fatto che un uomo venga condannato e distrutto senza il benché minimo diritto di replica.

Mi fa piacere sapere che Giuliano Ferrara (anche lui amico di Matzneff) si sia dato da fare con la piccola ma squisita casa editrice di Macerata, liberilibri, perché Vanessavirus esca in italiano non oltre maggio. Copie che i lettori italiani pagheranno un tantino meno di 100 euro l’una.

Piuttosto mi ha colpito la missiva di un mio caro amico, Ruggero, il quale mi ha scritto che se una sua figliola di quattordici anni avesse una storia con uno scrittore di 50 anni lui la metterebbe nell’impossibilità di scrivere alcunché spezzandole le dita. Siccome lo stimo e gli voglio bene, ho risposto che le cose sono più complicate di così.

Più complicata è la vita, la dinamica dei sentimenti amorosi, la dinamica degli incontri tra uomini e donne, ancor più complicata la memoria di tutto questo 33 anni dopo. Io non penso affatto che l’incontro tra la Vanessa quattordicenne e il Gabriel cinquantenne sia stato un incontro a tutti i costi sbagliato, se non addirittura nefasto. O da raccontare come nefasto 33 anni dopo. E’ stato vita, esperienza, amore, passione, delusione anche. E’ stata molte cose arruffate tra loro. Come di ogni istante del nostro campare. Sempre e comunque.

