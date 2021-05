11 mag 2021 13:35

LA VERSIONE DI MUGHINI - "INSTAGRAM NON SO NEPPURE CHE COSA SIA. SO CHE CI SONO DEGLI ACCOUNT CHE SI SPACCIANO PER ME, È SOLO FECCIA. IO NON FIGURO SUL WEB NEPPURE PER UNA SOLA RIGA CHE SIA EFFETTIVAMENTE MIA. MAI. SU WHATSAPP RICEVO, QUESTO SÌ. IO NON MANDO NIENTE. SE INVECE QUALCUNO MI SCRIVE A CHIEDERMI QUALCOSA CHE GLI SIA UTILE..."