Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, mentre leggo sulla “Repubblica” l’intervista a Massimo Cacciari in cui il filosofo veneziano lamenta che sia “un capitalista privato” (Google, Twitter) a “togliere la parola” a un politico (in questo caso Donald Trump) che può piacerci o non piacerci ma che ha il diritto di comunicare con la sua gente e di far valere le sue opzioni – senza essere pienamente d’accordo con Cacciari nel caso specifico, si tratta di argomentazioni cui sono sensibile - mi arriva dalla Francia una comunicazione da Gabriel Matzneff, il grande scrittore francese con cui sono in rapporti amicali.

E’ successo che dopo la pubblicazione in Francia di un libro in cui Vanessa Springora - una donna che quindicenne aveva avuto un’intensa relazione amorosa con Matzneff - lo aveva denunciato come un uomo che si era approfittato della sua giovane età e l’aveva “usata” né più né meno di come faceva contemporaneamente con altre minorenni, l’editoria francese ha sprangato le sue porte a quello che è uno dei maggiori scrittori francesi contemporanei, fino a poco tempo fa un pupillo dell’editore Gallimard. Nessun editore francese ne vuole sapere del libro che Matzneff ha scritto questa estate, durante un soggiorno in Italia, Paese che lui ama molto e di cui conosce perfettamente la lingua. Nessuno, assolutamente nessuno.

Eppure uno scrittore non ha altro mezzo di difendersi se accusato di malefatte che non scrivere un libro, altro che Trump cui è stata tolta la possibilità di lanciare delle bestialità su Twitter. Nella comunicazione che mi è arrivata, Matzneff scrive che se non ha tentato il suicidio dopo la pubblicazione del libro è solo perché voleva che arrivasse ai lettori la sua versione dei fatti, la sua versione dell’innamoramento per la ragazza quindicenne che oggi lo maledice.

Ovviamente io non vedo l’ora di leggere questo libro. Verrà tirato in 200 copie dallo stampatore Kolytcheff. Le prime dieci copie su carta speciale e tutte firmate dall’autore sono prenotabili al prezzo di 650 euro ciascuna. Le rimanenti 190 copie sono prenotabili al prezzo di 100 euro ciascuna. Ovviamente io ho subito prenotato. Chi di voi volesse farlo deve mandare una mail a vanessavirus2020@gmail.com. Ciao, Gabriel. A presto

