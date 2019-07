1. LA VERSIONE DI MUGHINI

Lettera di Giampiero Mughini a Dagospia

Caro Dago, ti ringrazio molto di avermi mandato ieri – quando stavo a Sapri per motivi di lavoro ed ero dunque lontano dal mio computer – quello che ha l’aria di un comunicato dell’ufficio stampa della trasmissione radiofonica “La Zanzara” e dov’erano riportati (al modo di roba degna e importante dal punto di vista della comunicazione e dell’informazione) i quindici minuti di insulti che mi ha riservato Vittorio Sgarbi.

In realtà non è rilevante quel che uno psicopatico erutta della tanta volgarità che ha dentro e lo soffoca. E’ invece un segno dei tempi che un canale radiofonico importante ospiti tale indecente monnezza e abbia l’aria di volerla raccomandare a chi non l’ha ascoltata in diretta. Tanti anni fa non mi perdevo una puntata de “La Zanzara”, una trasmissione sotto ogni aspetto originale e controcorrente. Adesso che si è specializzata nell’offrire una galleria dei più ripugnanti mostri contemporanei, il più delle volte comincio ad ascoltarla e poi subito spengo.

A leggere quelle due cartelline che mi avevi mandato, per un attimo avevo pensato di reinviarle al mio avvocato. Solo che voler usufruire di leggi e tribunali in questo Paese è da allocchi. Quando arriverà la sentenza per la causa di diffamazione, fra nove o dieci anni, io non ci sarò più. Una sola cosa mi preme sottolineare tra le tante eruttate dallo psicopatico. Che io gli abbia telefonato a chiedergli che mi facesse le scuse. Ovviamente non è vero niente, non poteva essere vero. No, mai. Ho detto mai.

Tutto il resto già oggi, 24 ore dopo, mi pare una monnezza il cui olezzo andrà rapidamente morendo. Robaccia e basta. Naturalmente potrei scrivere cartelle e cartelle, su fatti, precedenti, rapporti reali tra noi. Cartelle e cartelle. Me lo impedisce il disprezzo intellettuale che ho per lo psicopatico. Solo aspetterò il momento di reincontrarlo e di darglieli finalmente quel paio di calci in culo.

Non che i calci in culo siano un argomento, certo. Solo che ho voglia di rivederla la sua faccia terrorizzata mentre impugnava lo sgabello a proteggersi da me che ero andato a pigliarlo a calci in culo. Che spettacolo, la faccia terrorizzata dello psicopatico.

Ps. Il conduttore di “Stasera Italia” ha detto in trasmissione che “noi due” avevamo perduto il controllo. Sa benissimo che non è così. Che io ero calmissimo mentre quello continuava a ripetermi che ero “una testa di cazzo”. Calmissimo mentre andavo a dargli il fatto suo. Calmissimo mentre andavo via dallo studio. “Perdere il controllo” innanzi alla monnezza? Se è per questo, sulle strade di Roma ce ne sono delle colline.

Giampiero Mughini

3. VITTORIO SGARBI NON MOLLA L’OSSO. A LA ZANZARA SU RADIO 24 ATTACCA DI NUOVO MUGHINI: “Fa un programma di merda, è un ladro. Ha utilizzato un mio contribuito e ha detto che ho fatto una scemenza”. “Vecchio trombone con una faccia da stronzo, rincoglionito pagato da Berlusconi per leccare il culo ai magistrati”. “E’ uno juventino di merda, ho ricevuto migliaia di messaggi di persone che lo odiano”

“Mughini dice che mi disprezza intellettualmente? Mi fa piacere. Mi ha chiamato chiedendomi di fare le scuse pubbliche, che ho negato. Poi di farle private, che ho negato. Gli ho detto che non mi scusavo e che doveva scusarsi lui che ha cominciato a fare la provocazione dicendo ‘non rompermi i coglioni’. E poi che ha fatto il ladro”. Ladro? Perché?: “Tutto nasce da due cose. Una è l’assoluzione di Calogero Mannino. La magistratura per l’ennesima volta ha fatto un atto politico per 27 anni processando uno dichiarato innocente l’altro giorno. La seconda è che mi hanno chiesto un contributo per un programma ma io non sapevo nulla di un programma di Mughini.

Lo vedo ieri sera dieci minuti prima di entrare e dico cos’è questa cosa del programma, pensavo fosse una cosa vecchia. No, dice Mughini , io ho un programma sulla Luna e tu hai mandato una delle tue solite scemenze su Balotelli. A parte che quella su Balotelli io la difendo fino all’ultimo perché è ottima, lui l’ha utilizzata a mia insaputa, non mi ha ringraziato…non mi ha ringraziato, ha utilizzato la mia immagine e mi dice pure scemenza. Le scemenze le dice lui da sempre e si vergogni di utilizzare la mia faccia per il suo programma di merda”.

Così Vittorio Sgarbi a La Zanzara su Radio 24. “Mi dovrebbe ringraziare – dice ancora - perché vado gratis da lui, porto ascolti…e poi mi sono rotto i coglioni dei magistrati, basta. La smettano di fare azioni ridicole, politiche e d’immagine. Quando lui ha cominciato a dire che la magistratura ha aperto un’inchiesta sulla questione Salvini, ma vaffanculo, vecchio trombone, con quella faccia di stronzo, vecchio rincoglionito che viene pagato da Berlusconi, cosa che mi ha fatto incazzare, per leccare il culo ai magistrati. A me sta cosa fa schifo, è pagato da Berlusconi per lodare quella magistratura che ha rovinato l’Italia. Il processo Ruby è una schifezza ridicola. Il processo a Salvini è ridicolo. Il processo a Lucano è ridicolo.

Il processo a Balotelli è ridicolo. Il processo a Mannino è grottesco. Non posso dire che la magistratura è criminale e gli do pure della testa di cazzo? No, lo dico, lo dico e lo penso. La magistratura ha fatto un colpo di Stato. Da Borrelli a Di Pietro hanno distrutto i partiti per cui oggi siamo 5Stelle, Forza Italia…dov’è il Partito Socialista? Dov’è il Partito Repubblicano? Dov’è il Partito Comunista? Dov’è il Partito Liberale? Uccisi da tutti i magistrati, non ne posso più. E Mannino è il martire di una battaglia che va combattuta in nome della libertà. Gli ho dato della testa di cazzo?

Perché è una testa di cazzo. Se a te piace, tienitelo tu. Per me è una testa di cazzo, punto. L’ho sempre pensato e lo è”. Ma è un intellettuale che ha scritto un sacco di libri: “Ma non me ne frega niente dei suoi libri che nessuno legge, sono patetici, ridicoli e noiosi”. Ma gli hai dato della testa di cazzo mille volte: “Lui voleva picchiarmi perché io ho un’idea che vi devo raccontare. Io sono per l’assoluta violenza verbale, totale. Immagina un uomo e una donna che stanno insieme, poi litigano perché lei lo cornifica. Puoi dirle troia, non la devi né uccidere, né toccare. La parola può arrivare a qualunque punto, le mani no.

Lui ha voluto mettere le mani. Io farmi graffiare la mia delicata faccia da Mughini non volevo ed ho messo fra me e lui la sedia. Un modo per dire puoi darmi della testa di cazzo e pezzo di merda, ma le mani non le usi”. “Lui mi interrompe prima – racconta - allora lo interrompo io, lui dice la solita frase tu non devi interrompermi quando parlo. Guarda che mi hai appena interrotto tu, quando gli ho detto che la cosa di Salvini era una cosa ridicola. Al che tu mi dici non mi rompere i coglioni e io ti dico testa di cazzo. Ha cominciato lui.

Come avete fatto voi. Come a Radio Belva che vi ho fatto chiudere, avete cominciato voi. Voi volevate sfottere me, non c’è nessuno che sfotte me. Io vi massacro tutti. Nessuno può sfottere Sgarbi. Vi mangio il cuore. Quindi, caro Mughini, ha trovato quello sbagliato. Può morire. Può andare dove gli pare”. “Deve chiedere scusa – dice ancora – a quei magistrati che hanno distrutto…Stava lodando un’inchiesta ridicola. Stava dicendo la magistratura è entrata nella questione come se fosse colpevole Salvini. Vuoi scommettere che finirà nella merda quell’inchiesta?

Ma chi cazzo è Mughini? Uno juventino di merda oltretutto. Sei uno che è odiato da tutti. Io ho grande ammirazione per la Juventus, ma lui è proprio patetico. Ho ricevuto migliaia, migliaia e migliaia di messaggi di persone che lo odiano. Quindi vada a fare in culo, non gli chiederò mai scusa. Chieda scusa a Mannino, chieda scusa a Berlusconi, chieda scusa a quelli che lo pagano”. Perché deve chiedere scusa?: “Chieda scusa lui che idolatra la giustizia di coglioni. Vada a fare in culo. E mi ringrazi che mi ha rubato un’intervista senza ringraziarmi. Questo per me è il massimo. Io non avrei mai mandato un’intervista sua, lui manda un’intervista mia e mi dice pure che è una scemenza. Si vergogni, quel vecchio rincoglionito. Quel vecchio scemo.

Non so perché gli abbiano dato un programma. Vuoi imparare l’educazione e non mandarmi a mia insaputa, testa di cazzo? Schifoso imbecille, puzzolente e merda, che devo dire di più? Fa schifo”. E ancora: “Chieda lui scusa a me che mi ha detto mi rompi i coglioni e mi ha fatto scatenare. Se non avesse detto né la questione delle scemenze, né non rompermi i coglioni, per di più avevo anche nella memoria la voce di Mannino che diceva dopo 27 anni mi hanno finalmente assolto. Comunque la violenza verbale è lecita all’infinito, anche dire che voi siete due checche immonde che vi succhiate l’uccello reciprocamente, ma le botte mai”