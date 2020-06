IL VESSILLO DEL POLITICAMENTE IDIOTA FA PERDERE LA CAPOCCIA ANCHE A SKY - SU ALCUNI FILM E CARTONI ANIMATI COMPARIRANNO DEGLI AVVISI CHE AVVERTONO GLI SPETTATORI CHE IL CONTENUTO PROPONE “VALORI OBSOLETI” – OLTRE A “COLAZIONE DA TIFFANY” FINITO NEL MIRINO PER IL PERSONAGGIO ASIATICO INTERPRETATO DA MICKEY ROONEY, CI SONO “IL LIBRO DELLA GIUNGLA”, “DUMBO” E "ALADDIN", "LAWRENCE D'ARABIA"… - VIDEO

Sky avvertirà con un banner i suoi utenti quali film propongono “valori obsoleti”. Dopo la mannaia che si è abbattuta su “Via Col Vento” anche Sky segue il filone di Hbo non censurando i contenuti, ma limitandosi ad avvertire gli spettatori che i contenuti potrebbero urtare la loro sensibilità.

A finire nel mirino ci sono i cartoni animati "Aladdin" e "il Libro della Giungla". Anche “Colazione da Tiffany” è tra i film “incriminati” a causa del personaggio asiatico interpretato da Mickey Rooney.

"Dumbo" è stato accusato di contenere stereotipi razzisti sugli afroamericani a quel tempo rappresentati sotto forma di corvi neri. L'uccello principale si chiam Jim Crow, un cenno al segregazionista razzista Jim Crow.

Cartellino arancione anche per "Flash Gordon" del 1980, con l'antagonista del film, Ming the Merciless, interpretato da Max von Sydow, visto come un classico esempio di "Pericolo giallo".

Avvisi anche “Via col vento”, "The Lone Ranger", "Balls of Fury", "The Last Samurai", "Tropic Thunder", "Lawrence d'Arabia", "Trading Places", "The Jazz Singer", "The Littlest Rebel" e i "Goonies".

Un portavoce di Sky ha detto: «Sky si impegna a sostenere l’inclusione sia dentro che fuori dallo schermo. Esaminiamo costantemente tutti i contenuti sui canali di proprietà di Sky e agiremo laddove necessario includendo ulteriori informazioni per i nostri clienti per consentire loro di prendere una scelta consapevole al momento di decidere quali film e programmi TV guardare».

