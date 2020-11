SNCTM “PROMO” VIDEO:

Barbara Costa per Dagospia

Che per caso ti avanzano 10.000 dollari? Se non sai che farci, sp*ttanateli nell’abbonamento annuale minimo a “SNCTM”, il club “segreto” delle ammucchiate più esclusive, elitarie, e snob. Qui mica sc*pi con la prima o il primo scappato di casa, qui sc*pi solo con gente infognata di soldi, qui tocchi e godi coi VIP, quelli veri! Qui ci sta gente che si crede 'sto cavolo, ma 'sto cavolo chi qui ci sta – e ha il pisello – lo è per davvero. Qui i 10.000 dollari valgono gli spicci, sono la base per chi anela orgasmi sofisticati.

SNCTM è un club privato che nasce nel 2013 a Beverly Hills e a quel tempo si chiamava SANCTUM, hanno tolto le vocali perché “ci siamo evoluti” (hanno cambiato proprietà), e non c’è bisogno che imprechi per un biglietto aereo in questo periodo incasinato: è SNCTM che si muove, ogni tanto parte in un tour mondiale che tocca Russia e Europa.

Date e città delle chic-ammucchiate “per gusto e stile, dove abbracciamo l’indulgenza più sfrenata, senza giudicare” sono elencate sul sito (ma il posto specifico lo dicono solo agli adepti, via mail): a New York si sono ammucchiati a Halloween, lo rifaranno sempre a New York, e poi a Miami, e a Mosca. Covid permettendo: se fai un abbonamento pur spilorcio di 10.000 dollari, il test Covid rapido è compreso nel prezzo (se risulti positivo, ti attacchi: non sc*pi, però ottieni un rimborso).

Durante i lockdown, le feste SNCTM non si sono fermate, da quel che risulta hanno saltato una data a marzo e comunque, ecco come devi fare per entrare in questo club di peni e seni e vagine doc: sul sito, compila il form, obbligatoriamente specifica il tuo sesso (maschio o femmina, altro non ammesso…?!?) ma soprattutto che lavoro fai, per chi, e dove. Le scremature le fanno già da quanto guadagni: amico, se non sei ricco, entri solo se sei femmina e straf*ga, e accoppiata a un pene facoltoso.

Tale femmina può essere pure nullatenente, entra, e gratis: paga per lei il pene facoltoso. Ma che sei femmina, e f*ga, SNCTM lo accerta tramite foto nuda che devi allegare al form, nonché colloquio Skype. A un uomo non sono richiesti requisiti fisici speciali, per lui valgono conti in banca svariati e notevoli: e infatti, vi sono altri modi per entrare in SNCTM, come ad esempio sborsare 50.000 dollari per l’abbonamento “Dominus”, quello per “i libertini i più esigenti”, grazie al quale, oltre ad “esaudire le aspettative irraggiungibili dell’Uomo e della Donna”, ti assicuri “un cortigiano devoto, incaricato di soddisfare le tue richieste”.

Se invece metti sul piatto 1.000.000 di dollari, non solo entri ma diventi un “Viola Key Benefactor”, cioè accedi a uno status di “privilegi senza eguali” (qui va inviata domanda a una e-mail a parte). Puoi però anche non abbonarti, e comprarti il posto per una unica ammucchiata, e occhio al prezzo: 3.750 dollari, e test rapido Covid incluso. In questo caso non ricevi l’anello con lo stemma SNCTM, né la tessera personale.

Quanto sei disposto a pagare lo metti nel form di accettazione, e questo è il dress-code: l’uomo in smoking e cravatta doverosa, la f*ga che lo affianca in abito da cocktail, e lingerie di nota marca. L’uso di maschere per gli occhi è facoltativo. Dovete portarvi lui costume da bagno no slip ma pantaloncino, lei bikini dacché spesso c’è l’aperitivo in piscina “su morbidi grandi asciugamani posizionati su tappeti marocchini”.

Vabbè ma… in queste serate che “gli altri si sognano”, quando e come si sc*pa? Anka Radakovich, di “Men’sHealth”, a una ci è andata e svela che all’ingresso “2 donne in topless prendono i cappotti, e fanno piroette; un uomo a 4 zampe offre da bere da un vassoio posato sulla schiena; ceni mentre 3 bellissime donne si esibiscono in giochi sessuali; dopo, ci si sposta di sopra, dove si può partecipare a accoppiamenti a 2, a 3, anche orgiastici”. Il resoconto prosegue ricalcando la risaputissima scena di “Eyes Wide Shut”, con tocchi di porno amatoriale. Noiosetto, eh? Visto le tariffe… ne varrà la pena?

Tu in un SNCTM ci puoi trovare VIP su VIP, esponenti del jet-set mondiale, chi davvero ha, e fa, e fa girare i soldi e che è sulle pagine di gossip ignoto. Puoi trovarci chi mai ti aspetteresti, lo puoi raccontare ma non potrai esibire prove: vietato fotografare, filmare, smartphone e simili sono sequestrati all’entrata. È come un “contratto” tra privati porcelloni che in assoluto aborrono si sappia dove e quanto a lungo infilano il loro barzotto uccello (però, sul web, qualche foto gira, e girano anche video “promo”: saranno autentici?).

Sebbene un boss di SNCTM si sia lasciato sfuggire a Anka Radakovich che le donne ammesse sono tutte manager-avvocate-professioniste, io ci credo zero, le donne dalla Radakovich intervistate hanno risposto che sono studentesse, casalinghe, o che “si occupano di generiche mansioni” (non è che sono escort…?), e poi: perché una donna coi soldi si dovrebbe accontentare di maschi in gran parte âgées, panciuti, manigliati, da fiacca bottarella? Quando si imporrà un dress-code penico, con peni dai 25 cm in su, e adeguata circonferenza?!? Credetemi: Le vere manager-avvocate-professioniste, vogliose di sc*pate senza impegno, si pagano gigolò scelti, coi peni vivaci e capaci!

Ehi, tu, se 10.000 dollari non li hai, non deprimerti! Ripiega su 75 e sul sito ti compri il cappellino SNCTM “per promuovere l’erotismo della specie umana” (?), e fai la tua figura. Metticene altri 600 e ti fai la tua serata sadomaso con benda e oggettistica in latex nera, vibratore e una pagaia per sculacciare, in pelliccia di coniglio.

Il kit con pagaia in visone, e oggettistica in vera pelle di coccodrillo e pitone, costa una cifra che non ti dico…

P.S. Un gossip mai verificato dice che agli eventi SNCTM ci trovi Gwyneth Paltrow, e la prova sarebbe che suo marito ha prodotto un breve documentario su SNCTM per Showtime. Non ci posso credere: davvero c’è chi ha i soldi ma pure la voglia di leccarla a una che la p*ssera se la lessa a vapore per ringiovanirsela?

