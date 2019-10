VI MANCA GIÀ "GAME OF THRONES"? A GENNAIO (E A NOVEMBRE IN ANTEPRIMA A “LUCCA COMICS”) ARRIVA “QUESTE OSCURE MATERIE”, LA SERIE BASATA SULL’OMONIMA SAGA DI PHILIP PULLMANN - È LA NUOVA SFIDA DI HBO, INSIEME A BBC: GIÀ SONO AL LAVORO PER LA SECONDA STAGIONE, PERCHÉ C’È IL RISCHIO CHE LA PROTAGONISTA DAFNE KEEN CRESCA TROPPO - IL VIAGGIO DI GIANMARIA TAMMARO NEGLI STUDIOS DELLA BAD WOLF, IN GALLES – VIDEO

Gianmaria Tammaro per “la Stampa”

La prima cosa che colpisce degli studios della Bad Wolf, a Cardiff, Galles, è la grandezza maestosa dei capannoni. Alti decine di metri, larghi altrettanto, capaci di ospitare boschi, cittadine e strade. Ogni sezione - costumi, effettistica, scrittura, materiali di scena - è separata dalle altre, ma tutte, come in un enorme alveare, sono comunicanti.

Così se un minuto prima stai osservando l' incredibile lavoro fatto sugli abiti di His dark materials - Queste oscure materie, quello dopo ti ritrovi in uno studiolo dove indossi un visore e vivi in realtà aumentata le location della serie: da Oxford alla città degli Orsi. Si respira un' aria particolare, qui sulla costa atlantica, il cielo è sempre grigio e tira un vento freddo. Qui vengono girate alcune delle serie più famose del mondo. E Queste oscure materie, titolo Bbc-Hbo, su Sky Atlantic e NowTv dal 1° gennaio 2020 e in anteprima a Lucca Comics and Games il 2 novembre, è certo una delle più ambiziose. Senza neanche mandare in onda la prima stagione, quindi senza sapere il responso di critica e pubblico, la produzione è già al lavoro sulla seconda. Perché, dicono, c' è il rischio che Dafne Keen, la giovane protagonista Lyra, cresca troppo.

Queste oscure materie è l' adattamento tv dell' omonima saga di Philip Pullman, pubblicata in Italia da Salani. Un tentativo per portarlo sullo schermo, non pienamente riuscito, c' era già stato con La bussola d' oro, il film del 2007 con Nicole Kidman. «Abbiamo lavorato a questa serie per almeno due anni, prima di girare - racconta Joel Collins, production designer -. E ci sono voluti sei mesi per costruire le location più grandi». Si comincia dal concept. Poi, da lì, ci si sposta alla progettazione vera e propria.

Siamo in una sala riunioni, circondati da studi, proiezioni, e immagini al computer. Sulle pareti c' è tutta la prima stagione e parte della seconda: in foto, bozzetti, elaborazioni grafiche. Su una lavagna, ci sono degli appunti sulle streghe: come devono essere vestite e truccate. «Ogni libro - continua Collins - è trattato come una singola stagione, e tra la prima e la seconda c' è un cambiamento sensibile di tono».

Pullman non definisce la sua opera un fantasy tout court «perchè - sottolinea - nel mondo di Lyra ci sono regole precise». Nella prima puntata conosciamo il mondo di riferimento, una Oxford parallela, dove ci sono sempre studiosi e accademici, ma le persone sono accompagnate dal loro «daimon», un animaletto che simboleggia la loro essenza, la loro anima. Quello di Lyra, che è ancora una bambina, cambia continuamente forma: prima un furetto, poi un topo, anche un gatto.

Tra le sfide più importanti di Queste oscure materie, c' è sicuramente quella di rendere credibili i daimon. La produzione non si è affidata solo alla computer grafica, ma pure al lavoro straordinario di Brian Fisher e delle sue marionette: sul set, gli attori hanno interagito con dei pupazzi, hanno avuto riferimenti precisi; e i movimenti sono stati ricreati dal vero, fisicamente.

Il tema principale di Queste oscure materie, ribadisce Jane Tranter, produttrice esecutiva, fondatrice della Bad Wolf ed ex-responsabile BBC, «è la storia della protagonista, la sua crescita, la sua consapevolezza, la sua infinita bontà. Pullman racconta il mondo e gli esseri umani, la loro fallibilità e la loro arroganza, usando come lente di ingrandimento una ragazzina». La Tranter ha rincorso questa storia con passione per anni.

Quando è finalmente riuscita ad ottenere i diritti, è andata subito alla BBC per proporla. E quando è diventato chiaro che c' era bisogno d' auto, il discorso si è allargato alla Hbo. Queste oscure materie non è l' erede di Game of Thrones in senso stretto: non è lo stesso tipo di fantasy. Ma ci sono lo stesso approccio intelligente al genere e la stessa potenzialità per diventare un fenomeno popolare. Nel cast, accanto alla piccola Keen, già protagonista di Logan, anche Ruth Wilson nei panni di Marisa Coulter, e James McAvoy in quelli di Lord Asriel.

