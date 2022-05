VI PIACE ESSER LEGATI, SCULACCIARE, FAR DA ZERBINI UMANI O DA CANE AL GUINZAGLIO? – QUALUNQUE SIA IL VOSTRO FETICISMO, NON VERGOGNATEVI: E’ TUTTO LECITO – MA ATTENZIONE: NON ESISTE PRATICA KINKY SENZA MINIMA DOSE DI RISCHIO, E NON DATE MAI PER SCONTATO NIENTE: PATTI SIANO CHIARI PRIMA DI COMINCIARE, E DIFFIDATE DI COMPAGNI DI GIOCO CHE DICONO “PUOI FARE DI ME QUELLO CHE VUOI” O “NON SO I MIEI LIMITI, DEVI ESSERE TU A SCOPRIRLI”: SONO SOLO PORCELLINI DEL "FAMOLO STRANO" MA NULLA SANNO DI BONDAGE E FETISH – LA RECENSIONE DI BARBARA COSTA AL LIBRO “BE KINKY” DI ANDREA FAROLFI

Barbara Costa per Dagospia

Ci vediamo a un munch? O a un peer rope? Preferisci una rope jam? Ah, sei su FetLife… Ma tu sei top e bottom? Switch? Fai sploshing? E qual è la tua safeword? Anche tu “banana”…!?ì Se non capisci una mazza di ciò che hai letto significa che non sei un feticista, e se non lo sei ma di questo argomento sei attirato e incuriosito, il libro che fa per te è "Be Kinky!" (Giunti editore, dal 25 maggio), una guida al sesso "kink" (sigla ombrello di ogni sessualità fetish) scritta da Andrea Farolfi, insegnante bondage e uno dei massimi esperti in materia. Be Kinky! è un libro che con competenza ma pure con linguaggio appropriato e semplice conduce nei meandri di realtà sessuali le più molteplici e le più fraintese.

E infatti, che mezzi abbiamo per conoscerle? Il porno, via più immediata, ma pure la più alterata, dacché il porno ce ne dà versione recitata e levigata. Peggio il cinema tradizionale, con tutte le sue sfumature di rosso e di nero e di grigio, autore di un fetish falso poiché romanzato e inesistente.

Infine, i media, che, se trattano il tema, lo fanno con superficialità. Non hanno e non ne sanno voci e strumenti i più adatti che sono quelli di Andrea Farolfi, maestro che non spaventa il lettore il più alieno di tali faccende e però voglioso di saperne, e magari di sperimentarle, insieme a un partner con cui l’ostacolo più ostico sta nel trovarle, le parole e l’occasione le più propizie per rivelarlo, il lato kinky che vorremmo assaporare!

Con Be Kinky! potremmo scoprire che vorremmo legare oppure esser legati, sculacciare o far da zerbini umani, o da secchi umani, o trasformarci in cane al guinzaglio, o in eunuco. Tutte fantasie stralegittime, e giochi che un feticista deve praticare perché in ciò sta la sua sanità mentale: essere un feticista, e di ogni genere, non presuppone avere una sessualità superiore, o più godente, o più complicante, di chi fa sesso a letto in missionario e a ora e giorno stabiliti.

Se è contento e appagato così, è giusto faccia così, come però è giusto che chi per natura si ubriaca di piacere nel farsi mummificare, cioè di farsi fasciare il corpo da pellicola per alimenti… o di farsi sodomizzare e con le gambe aperte da una barra divaricatrice… o di farsi legare a hog tie, cioè a incaprettamento, o a matanawa, che è la legatura bondage dell’inguine… o di mutarsi in piatto umano di sushi da ingozzare… che se lo viva e se lo goda, e nessuno pensi di fare di più, o di meno, o di sbagliato, se sc*pa in modo altro e vanigliato.

Scrive Andrea Farolfi che la contrapposizione "sesso vaniglia" – il sesso più tradizionale – contro "sesso pistacchio" – il sesso più alternativo – non ha ragione di esistere, perché non esiste un far sesso "valido" in sé. La sessualità è cognitiva, non ha tappe fisse, e l’orgasmo non sempre e non per tutti è acme obbligata e finale. La sessualità “deve essere libera da condizionamenti, non solo quelli che la società esercita su di noi ma anche quelli che noi riflettiamo sugli altri”.

Sicché “quando nel sesso il nuovo e il diverso smettono di essere qualcosa di immorale o – peggio – di anormale, diventano una possibilità, che possiamo conoscere e se vogliamo esplorare”. Non fa una piega, no? E allora chi voglia in libertà propria e altrui entri su FetLife (social kinky) o incontri kinky-partner in munch (aperitivi tra kinky), peer rope (gruppi di studio kinky), e capisca se è top (kinky dominante), o bottom (kinky sottomesso) o switch (entrambi, alternati) e si munisca di safeword (parola che stoppa ogni atto kinky che non piace più, o che fa male).

Ma ci avverte il maestro Farolfi: non esiste pratica kinky senza minima dose di rischio, e non date mai per scontato niente, i kinky-patti siano chiari prima di cominciare, e diffidate di compagni di gioco che dicono “puoi fare di me quello che vuoi” o “non so i miei limiti, devi essere tu a scoprirli”: sono persone non kinky-mature, e a volte sono "famolostranisti", ovvero coloro che di filosofia kinky e di sesso kinky nulla sanno, e te ne danno inette dimostrazioni buone a sfamare nient’altro che il loro ego.

Andrea Farolfi dà risposte kinky a ogni quesito kinky: il sesso kinky non dà dipendenza, e non è la conseguenza di scapaccioni presi da piccoli, e non è vero che una volta iniziato non si riesce a smettere finendo per cacciarsi in contesti sempre più estremi. E però mai fare self-kinky (è troppo pericoloso) e mai stare senza forbici da primo soccorso, e mai legare il collo, e mai spalmare oli e creme su pelle su cui poi si cola cera calda (ti ustioni!).

E tu lo sapevi, che i sex toy pulsatori (con i magneti che simulano spinte penetrative) sono preclusi a chi ha pacemaker? e che i collari tra i migliori li compri nei negozi per animali? e che rafano e zenzero già nell’antica Grecia erano usati per scaldare ani e genitali…? e che ci son artigiani che ti confezionano una croce di Sant’Andrea che può esser ripiegata e usata come tavolo da pranzo…?!!!

