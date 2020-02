VI RACCONTO LA VERITA’ SULL’AFFAIRE MORGAN-BUGO - IL DIRETTORE D'ORCHESTRA SIMONE BERTOLOTTI, PRODUTTORE E COAUTORE DEL BRANO 'SINCERO', DEFINISCE "IRREALI" LE PAROLE DI MORGAN – "NON HA MINIMAMENTE PRESO PARTE ALLA SCRITTURA DEL BRANO". E PARLA DI “SABOTAGGI CONTINUI, RICATTI ED ATTI VANDALICI” NEL SUO STUDIO, DELLE “PARTITURE DELLA COVER SCRITTE IN MODO INCOMPETENTE”, FINO ALLA SCELTA DI BUGO DI… - VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

simone bertolotti

La lite Morgan-Bugo si arricchisce di ulteriori dettagli. A raccontare quanto accaduto al Festival di Sanremo 2020 anche Simone Bertolotti, direttore d'orchestra, nonché produttore e coautore del brano Sincero, che su Facebook ha pubblicato un lungo post "per replicare in modo onesto e comprovabile, alle dichiarazioni del tutto irreali divulgate da Marco Castoldi (in arte Morgan)". D'altronde "è giusto che si sappia la verità - scrive -.

E la verità ha un solo modo di essere fornita: dimostrandola". Ecco il principio: "Innanzitutto - differentemente da quanto detto in precedenza dall'ex di Asia Argento - Morgan non ha minimamente preso parte alla scrittura, ma gli sia stato concesso di firmare il testo".

morgan bugo

Quello che succede dopo è a conoscenza di tutti: la canzone viene selezionata dalla commissione dell'Ariston. Da quel momento, però, come racconta Bertolotti, iniziano i problemi, "una serie di vicende al limite del sopportabile, che sono sfociate in tentativi di sabotaggio continui, ricatti ed atti vandalici nel mio studio". Poi si passa alla cover sulla quale il direttore vuole fare chiarezza precisando che Morgan non ha rispettato la data fissata per la consegna delle partiture, non del tutto approvate dall'orchestra di Sanremo in quanto "scritte in modo del tutto incompetente. Errori armonici, e di impossibile lettura tecnica da parte degli orchestrali", rivela ancora.

morgan bugo

"La realtà è che Morgan si presenta con partiture pressoché identiche a quelle contestate se non per pochi dettagli non sostanziali. L'orchestra suo malgrado cerca di eseguire questa partitura, per cinquanta minuti, sotto lo sguardo imbarazzato del direttore artistico, degli autori e del direttore residente. Gli viene chiesto quindi di cambiare l'arrangiamento per impossibilità da parte dell'orchestra di eseguire, e per una oggettiva bruttezza dello stesso".

bugo morgan dietro il palco

Ed ecco che a mali estremi, estremi rimedi: "A questo punto, quasi per disperazione io e Andrea Bonomo (produttore di Bugo ndr) in una notte scriviamo un arrangiamento salvagente per paura che Morgan si presentasse con l'ennesimo arrangiamento contestabile. A festival iniziato, il pomeriggio delle prove in cui si sarebbe eseguita la cover, Rai, con eccezionale disponibilità, ci concede un tempo maggiore, visti i ritardi madornali e l'inconcludenza". Tempo che non sembra sanare la situazione già precipitata: "La sera della diretta, Bugo disorientato dai continui cambiamenti di Morgan, e dall'impossibilità di pianificare la performance, canta tutto il brano". Poi il resto è quasi storia.

simone bertolotti bugo morgan dietro il palco MEME SULLO SCAZZO TRA MORGAN E BUGO LO SCAZZO TRA BUGO E MORGAN SUL PALCO DI SANREMO morgan bugo 5 BUGO E MORGAN LO SCAZZO TRA BUGO E MORGAN SUL PALCO DI SANREMO MORGAN E BUGO simone bertolotti