Marco Zonetti per Dagospia

amadeus annuncia i cantanti in gara a sanremo 2023

AMADEUS IN VOLO VERSO MEDIASET?

A Viale Mazzini gira da qualche giorno voce che Amadeus, il re Mida della Rai, abbia ricevuto un'offerta piuttosto cospicua da Mediaset per approdare su Canale5 a partire dal prossimo settembre.

In caso affermativo, sarebbe un colpaccio colossale pari a quelli di Silvio Berlusconi negli anni Ottanta quando scippava alla Rai volti di punta quali Mike Bongiorno, Pippo Baudo, Corrado e Raffaella Carrà. Sarà vero?

IL POMERIGGIO DI RAI3 DIVENTA "POLITO"

antonio polito progetto citta firenze

Con la chiusura di Avanti Popolo, Duilio Giammaria - ora in onda con Gocce di Petrolio nel pomeriggio di Rai3 - dovrebbe spostarsi nella prima serata del martedì, lasciando così spresidiata la fascia pomeridiana della Terza Rete.

Uno slot che Viale Mazzini sta pensando di assegnare all'editorialista del Corriere della Sera Antonio Polito, già senatore dell'Ulivo. Nei corridoi Rai si parla di un accordo con il Partito Democratico, ma l'idea pare non dispiaccia neanche a Italia Viva.

FIORELLA NON "BALLA" DA SOLA

fiorella mannoia a dimartedi 3

Grande attesa per il duetto di Fiorella Mannoia con Stefano Gabbani sul palco dell'Ariston nella prossima edizione del Festival di Sanremo, ormai ai blocchi di partenza. Nella "serata cover" (inventata da Tony Renis a Sanremo 2004), Mannoia e Gabbani si esibiranno sulle note di "Che Sia Benedetta" ma anche di "Occidentali's Karma", una canzone decisamente lontana dal consueto repertorio dell'artista romana.

I suoi fan sperano infatti di vederla ballare, magari con Gabbani nei panni della scimmia nuda, in quella sexy coreografia che lo vide strapparle la vittoria a Sanremo 2017. Staremo a vedere.

BARBARA PALOMBELLI - STASERA ITALIA

Interesse alle stelle anche per il duetto di Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia sulle note di "Sweet Dreams" degli Eurythmics e per quello di Irama e Riccardo Cocciante, che canteranno un brano di quest'ultimo, "Quando finisce un amore". Nella "serata cover" ad accompagnare i vari artisti in gara saliranno, fra gli altri, gli Eiffel 65, i Boomdabash, Roberto Vecchioni, il redivivo Pino d'Angiò, Spagna, Jack Savoretti, Fulminacci, Guè, Gigi D'Alessio, Fabrizio Moro, Rettore, Ermal Meta, I Gemelli Diversi, Malika Ayane, Paola e Chiara, Gianna Nannini, Skin, Umberto Tozzi. Si promette insomma una grande serata di spettacolo.

ARIDATECE BARBARA PALOMBELLI

i fuorionda di bianca berlinguer dopo la puntata di prima di domani 1

Lo spazio di approfondimento dell'access prime time di Rete4, dopo l'abbandono di Barbara Palombelli, resta arenato sul 3% di share, surclassato da Lilli Gruber con il suo Otto e mezzo su La7, che dal canto suo ha aumentato gli ascolti rispetto alla scorsa stagione.

Dapprima si pensava che il problema fosse la conduzione di Nicola Porro, che aveva ereditato Stasera Italia da Barbara, e invece qualche giorno fa la sua sostituta Bianca Berlinguer alla guida di Prima di Domani è crollata pericolosamente al 2.9%, superata da quello che prima era quasi sempre fanalino di coda della fascia, ovvero Tg2 Post. Rete4 prenderà provvedimenti?

leo gassmann nei panni di franco califano foto di chi 2

AH, ANCHE ATTORE!

Leo Gassman, figlio di Alessandro e nipote di Vittorio, sarà l'interprete della fiction di Rai1 dedicata a Franco Califano che prenderà il via l'11 febbraio prossimo.

In questi giorni stiamo assistendo a una capillarissima campagna stampa che vede celebrare in pompa magna il debutto come attore del giovane Gassman, che addirittura salirà sul palco del Festival di Sanremo non come cantautore bensì per promuovere il suo esordio attoriale su Rai1 con "Califano".

Insomma, per la terza generazione di Gassman che si cimenta con la recitazione siamo di fronte a un battage che neanche gli studios hollywoodiani ai tempi d'oro. Sarà all'altezza delle aspettative?

CALIFANO E DIACO: UN'AMICIZIA "SENZA MANETTE"

Sempre riguardo alla suddetta fiction di Rai1 "Califano" con Leo Gassman, pochi sanno che il libro "Senza Manette" da cui è tratta è stato scritto dallo stesso cantautore assieme a Pierluigi Diaco. All'epoca il Califfo aveva problemi economici e Diaco, suo amico fraterno, lo aiutò cedendogli non soltanto i diritti dell'opera ma portandolo in radio con sé su Rtl 102.5, nel programma notturno Kalisutra. Pare che Diaco conservi anche ore e ore di girato video dell'ultima intervista a cuore aperto dalla quale ha attinto per scrivere Senza Manette. Filmati mai pubblicati e sui quali, in nome della sincera amicizia che lo legava a Franco, il giornalista e conduttore Tv non è minimamente intenzionato a lucrare.

INDOVINELLI:

pierluigi diaco si scusa per aver dato per morto umberto balsamo 2

Il conduttore prima in quota Cinque Stelle è da tempo salito "sul Carroccio" con l'intenzione di approdare in prima serata. Suo obiettivo di sempre è quello di strappare la conduzione del programma di approfondimento più discusso e più vessato dalla politica. Di chi parliamo?

L'ardito esponente di maggioranza si piace tantissimo. Invia ai giornali le foto posate - che neanche Linda Evangelista per Richard Avedon - nel quale è riuscito meglio e negli interventi in aula è perlopiù attento alla resa della sua immagine. Peccato che tale attenzione alla propria estetica strida fortemente con la "virilità" delle sue dichiarazioni. Chi è?

È ospite in mille programmi televisivi, la si vede invitata negli eventi istituzionali più importanti e nelle più sfavillanti occasioni mondane. Non si perde una prima (comunione). Ma nessuno ha ancora capito da dove derivino tanta esposizione mediatica e così tante entrature nella buona società, vista l'oscurità del suo retroterra. Tutti si chiedono insistentemente: ma chi ha dietro questa? A chi alludiamo?

leo gassmann nei panni di franco califano foto di chi 1 leo gassmann foto di bacco (2)