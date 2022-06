VIALE MAZZINI NEWS - AVVISATE MONICA MAGGIONI CHE CONVIENE VOLARE BASSI E FATE SAPERE AI DIRIGENTI PRESENTI NELLA FAMOSA FOTO PUBBLICATA DA “PRIMA COMUNICAZIONE” (ORFEO, CIANNAMEA, COLETTA, VENTURA E BRANCADORO) CHE QUELLA IMMAGINE NON È PIACIUTA PER NIENTE A FUORTES - AVVISATE BIANCA BERLINGUER CHE SE A SETTEMBRE ANDRÀ ANCORA IN ONDA SU RAI3 SARÀ SOLO PER DECISIONE DI FUORTES VISTO CHE ORFEO VUOLE SOSTITUIRLA CON ZANCHINI - LA TANTO DISCUSSA STRISCIA DI MARCO DAMILANO ANDRÀ IN ONDA DA SETTEMBRE SU RAI3, DURATA DIECI MINUTI. IL TITOLO SARA’: "LA TORRE E IL CAVALLO"

Giuseppe Candela per Dagospia

1) Volevano fregarlo, li ha fregati sul tempo. Fuortes tira dritto, con qualche concessione, deciso a governare l'azienda per davvero fin quando siederà sulla poltrona che più conta in Rai.

Avvisate Monica Maggioni che conviene volare bassi e fate sapere ai dirigenti presenti nella famosa foto pubblicata da Prima Comunicazione, post defenestrazione di Orfeo, che quella immagine non è piaciuta per niente all'amministratore delegato. C'erano Mario Orfeo, Marcello Ciannamea, Stefano Coletta, Felice Ventura e Marco Brancadoro.

2) Palinsesti presentati o meno, avvisate Bianchina Berlinguer che se a settembre andrà ancora in onda su Rai3 sarà solo per decisione di Fuortes. C'è chi assicura che Orfeo in extremis avrebbe preparato il colpo di mano: via "CartaBianca" e in autunno spazio a Giorgio Zanchini che quest'estate guiderà al martedì su Rai3 "Filorosso".

O almeno dovrebbe, salvo colpi di scena. Nulla è da escludere quando è considerata già saltata Ilaria D'Amico e in bilico Giancarlo De Cataldo, quest'ultimo destinato alla seconda serata del lunedì di Rai1. Nomi voluti da Mario Orfeo.

3) La tanto discussa striscia di Marco Damilano andrà in onda da settembre su Rai3, durata dieci minuti. Sarebbe stato scelto il titolo della trasmissione: "La torre e il cavallo".

4) "Weekly" è il nuovo programma del weekend estivo di Rai1 che avrà anche uno spazio informativo curato da Incoronata Boccia. Chi è? Una giornalista del TgR Sardegna, moglie di Ignazio Artizzu, ex Rai ora capo ufficio stampa del governatore Christian Solinas. Boccia è stimata sia dalla Lega che da Fratelli d'Italia.

5) Tutto può succedere, come dicevamo. In coro si annuncia lo sbarco di Francesco Giorgino (in quota Lega) nel talk show di Rai2. C'è però chi nelle ultime ore parla di un passo indietro del giornalista, forse per le polemiche già esplose ma anche per la volontà di non lasciare la conduzione del Tg1 delle 20. Magari con la speranza di aggiungere degli appuntamenti speciali.

