A Viale Mazzini c'è molta preoccupazione per il debutto di "Da Grande", il nuovo show di Alessandro Cattelan voluto da Salini.

La fuga dalla sfida con la De Filippi, la collocazione ideale con concorrenza debole, ospiti di peso, lancio promozionale importante, costi da grande evento, doppio appalto esterno (Fremantle produzione, Fep per ospiti musicali): fattori che costringono al "successo obbligato", aspetto che, come immaginabile, genera ansia.

Per questo motivo si starebbe facendo di tutto per chiudere una trattativa prima della messa in onda del suo show, prima dei risultati o polemiche: stiamo parlando della conduzione dell'Eurovision.

Il nome di Cattelan era già circolato ma le quotazioni su quel fronte sono cresciute, secondo fonti interne sarebbe a un passo dalla conduzione dell'evento che si terrà in Italia, con Torino in pole position. Meglio giocare d'anticipo.

SCAZZO PIO E AMEDEO VS FEDEZ, LA FERRAGNI SOSTIENE IL MARITO. EPPURE S'ERANO TANTO AMATI...

Tutti (cioè quelli che non hanno nulla da fare) parlano dello scazzo tra Pio e Amedeo e Fedez, dopo l'attacco del duo comico ai Seat Friends&Partners Music Awards con successiva replica del cantante e con il sostegno social della moglie Chiara Ferragni.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ A EMIGRATIS

I Ferragnez scoprono solo oggi i toni eleganti di Pio e Amedeo? Ma non avevano partecipato in coppia al loro programma di Italia 1 Emigratis? Perché Rai1 ha sentito l'esigenza di premiare due volti della concorrenza addirittura come "innovatori del linguaggio televisivo"? Nessuna esigenza, il premio è stato creato ad hoc: i due comici fanno parte dell'agenzia "Fep" che produce l'evento.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ A EMIGRATIS 2

ROBERTO POLETTI LASCIA RAI1: SARA' OPINIONISTA NEI TALK (POPULISTI) DI MEDIASET

Roberto Poletti, dopo la rimozione dalla conduzione di Unomattina, secondo alcuni perché in quota Lega, era sbarcato come opinionista quasi fisso a La Vita in Diretta di Alberto Matano. Forse in attesa di nuovi spazi che non sono arrivati.

Stando alle nostre fonti Poletti saluterà Viale Mazzini per trasferirsi a Cologno Monzese, avrebbe già firmato con Mediaset un contratto come opinionista per i titoli informativi di Rete 4 e Canale 5.

LE IENE, RISPUNTA L'IPOTESI SAVINO. ELODIE CONFERMATA MA SOLO DA GENNAIO

Le Iene si preparano a tornare in onda su Italia 1 da inizio ottobre. Ancora con il rebus conduzione dopo l'uscita di Alessia Marcuzzi, chi prenderà il suo posto?

Il nome di Elodie, anticipato da Tvzoom, risulta confermato ma il suo sbarco avverrebbe solo da gennaio. Prima si vagliano nomi femminili differenti, anche con appeal social. Sul fronte maschile, a sorpresa, rispunta l'ipotesi di un ritorno alla conduzione di Nicola Savino.

ALESSANDRO POLITI LASCIA LE IENE E PASSA A STORIE ITALIANE

Gente che arriva, gente che parte. Le Iene perdono un inviato che da tempo collaborava con la trasmissione di Davide Parenti, stiamo parlando di Alessandro Politi che nei mesi scorsi si è occupato di Covid e pandemia in molti servizi. Il giornalista saluta la trasmissione di Italia 1 per approdare in Rai, sarà infatti tra gli inviati di Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele.

MANILA NAZZARO E ADRIANA VOLPE, VECCHIE RUGGINI TORNANO A GALLA AL GRANDE FRATELLO VIP

Adriana Volpe figura tra le opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro sarà nella casa più spiata d'Italia. Gira voce che i rapporti tra le due signore non sarebbero dei migliori, c'è chi prevede scintille. Tutta colpa di vecchie ruggini, la Nazzaro conduceva nel 2017 Mezzogiorno in Famiglia e l'anno successivo fu fatta fuori per far posto proprio alla Volpe. Ne vedremo delle belle.

BALLANDO CON LE STELLE NEWS

1) La Rai ha tirato fuori i soldi per Ballando con le stelle, come si può vedere dai nomi circolati e ormai certi, ma i conti bisogna pur farli. Per questo motivo il nome di Paola Barale, dato per certo da alcuni, in realtà sarebbe a rischio proprio per ragioni economiche.

2) Non solo concorrenti, si cercano ballerini per una notte. Oltre alla presenza certa di Marcell Jacobs, sarebbe quasi fatta con il mister della Nazionale Roberto Mancini. Nel mirino ci sarebbe anche Ronaldo, non CR7 ma Ronaldo Luis Nazario de Lima: il fenomeno ex Inter. Il tramite? Fabio Galante, suo amico e concorrente di questa edizione.

COLANTONI, IL NUOVO DIRETTORE DELLA COMUNICAZIONE RAI CON UN PASSATO DA CANTANTE

Pierluigi Colantoni ieri è stato nominato alla Direzione Comunicazione Rai, prenderà il posto dell'uscente Marcello Giannotti, voluto dall'ex ad Fabrizio Salini. Nel 2020 Colantoni era stato nominato Direttore della Direzione Sviluppo Nuovi Formati pochi sono a conoscenza però del suo passato da cantante. Colantoni in questo video che vi mostriamo si esibisce sulle note di "Anch'io", nel video si mostra anche seminudo.

PAOLO CORSINI VERSO LA DIREZIONE DI RAI2

Ludovico Di Meo non è più il direttore di Rai2, dopo la prova deludente il dirigente, in quota Fratelli d'Italia, sbarcherà a San Marino (come Dagoanticipato). Chi prenderà il suo posto? Nel pomeriggio e in serata i telefoni a Viale Mazzini erano roventi, difficile che Fuortes possa tenere l'interim, la nomina potrebbe arrivare a breve.

In pole position per la direzione della seconda rete c'è Paolo Corsini, attuale vicedirettore di Rai2, spinto con forza da Fratelli d'Italia. Circolano anche, con possibilità minori, i nomi di Angelo Mellone (in quota Fdi) e Annalisa Bruchi (quota Fi ma con appoggi trasversali).

INDOVINELLI

1) Guerra per gli opinionisti. Gira voce che un noto programma stia cercando di rubare volti a un titolo di punta della concorrenza offrendo il doppio del cachet. Di quale trasmissione stiamo parlando?

2) Gira voce che una bella signorina sia stata inserita in extremis tra i premiati di un importante evento dopo le clamorose pressioni dell'influente amante. Chi sono?

3) Lei ha partecipato al Grande Fratello Vip e all'Isola dei Famosi, lui è il nipote dell'ex presidente di una squadra di calcio molto importante. Si starebbero frequentando in segreto da qualche tempo. È nato un amore?

