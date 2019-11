LE VIBRAZIONI DEL CUORE – FRANCESCO SARCINA HA UNA NUOVA FIAMMA! LA RIVELAZIONE DI DANDOLO SU “OGGI”: È UNA RAGAZZA MESSICANA, APPENA VENTENNE, CHE VIVE PER MOTIVI DI STUDIO A ROMA - DOPO LA FINE DEL MATRIMONIO CON CLIZIA INCORVAIA E IL TRIANGOLO CON SCAMARCIO, IL CANTANTE HA RITROVATO LA SERENITÀ, AL PUNTO CHE RIPETE AGLI AMICI: “LA AMO ALLA FOLLIA PERCHÉ NON VEDE IN ME IL PERSONAGGIO, MA…”

francesco sarcina e la nuova fiamma, una ventenne messicana

Alberto Dandolo per www.oggi.it

Francesco Sarcina è ancora nell’occhio del ciclone per la fine del matrimonio con Clizia Incorvaia, svelata in eslcusiva dal settimanale Oggi, che rivelò per primo la pericolosa relazione della Incorvaia con Riccardo Scamarcio. E ora, lo stesso settimanale Oggi è in grado di anticipare che ha trovato una nuova ragazza che gli fa battere il cuore. Forte, molto forte…

clizia incorvaia francesco sarcina

HA APPENA 20 ANNI… – Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni ed ex marito di Clizia Incorvaia, si è dunque fidanzato da un paio di settimane. La fortunata è una ragazza messicana, appena ventenne, che vive per motivi di studio a Roma. “La amo alla follia perché non vede in me il personaggio, ma la persona”, ripete come un mantra il cantante agli amici. Resta, però la domanda di fondo: è vero amore o solo fuoco di paglia? Ah, saperlo…

