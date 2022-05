16 mag 2022 20:05

V PER VICTORIA - DAMIANO IN SLIP NERI, VICTORIA IN TOPLESS CON GLI OCCHIALONI: I MANESKIN IN VERSIONE “BALNEARE” A TRANI, IN PUGLIA, PRIMA DI SUONARE AL PARTY DI GUCCI DI QUESTA SERA A CASTEL DEL MONTE. LA BAND HA APPROFITTATO DELLA GIORNATA CALDA PER FARE IL PRIMO BAGNO DI STAGIONE. E VICTORIA TANTO PER CAMBIARE HA DELIZIATO I SUOI FAN ESIBENDO LE SUE STUZZICANTI TETTINE… - VIDEO