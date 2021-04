LA VIDA LOCA DI MIGUEL BOSÈ: COCA, ERBA, SESSO BESTIALE, TABACCO, ECSTASY - DOPO UN LUNGO SILENZIO, IL CANTANTE RIAPPARE NEL PROGRAMMA DI UNA TV SPAGNOLA E CONFESSA DI ESSERE UN NEGAZIONISTA: “NON MI VACCINO. IL COVID, UN PIANO ORDITO. CADRANNO TUTTI, UNO DIETRO L' ALTRO, POLITICI, MEDICI, FARMACEUTICI..." - ANCORA NON SI È CONCLUSA LA CAUSA GIUDIZIARIA CHE LO OPPONE AL SUO EX-COMPAGNO PER L'AFFIDAMENTO DEI 4 FIGLI, DUE COPPIE DI GEMELLI, NATI PER MATERNITÀ SURROGATA… - VIDEO

Elena Marisol Brandolini per "il Messaggero"

Erano anni che Miguel Bosé non concedeva un' intervista a un mezzo di comunicazione spagnolo; ha deciso di farlo col suo vecchio amico Jordi Évole che lo ha raggiunto a Città del Messico, per la fiducia «di poter parlare con franchezza indipendentemente dalle mie idee». Molto diverse da quelle del giornalista catalano sul tema della pandemia, su cui l' artista spagnolo non ha mai nascosto la sua attitudine negazionista.

Ma la prima puntata dell' intervista andata in onda domenica sera, su La Sexta, nel programma televisivo Lo de Évole, ha lasciato spazio alla parte più intima del personaggio.

Quello che ha assunto droghe per vent' anni, che si è dato al sesso sfrenato, che ha visto infranto il suo sogno di famiglia col suo compagno sentimentale Nacho Palau e i loro quattro figli e che perciò è rimasto senza voce per un tempo, fino a quando, improvvisamente, non gli è tornata. Perché ci sono «Miguel e Bosé e i due si detestano», spiega il cantante e la scorsa domenica è stata la volta delle confessioni di Miguel.

«Droga, sesso bestiale, tabacco, sostanze»: enumera Bosé le sue dipendenze. Iniziò ad assumere cocaina alla fine degli anni Ottanta per una delusione d' amore: «Sono arrivato a consumare due grammi di cocaina al giorno, oltre a fumare erba e a prendere extasy», ammette. Lo faceva con l' impressione che gli allucinogeni gli consentissero di dispiegare una maggiore creatività, fino a che, diventando un consumo abituale, persero questa caratteristica. Gli ci volle molto tempo per tirarsene fuori, solo sette anni fa avrebbe smesso di farne uso.

La voce «va e viene», è stato il primo problema dopo la separazione dal suo compagno, spiega. «Avevo perso la voce completamente. Non si è saputo fuori, perché non ho mai parlato di me o della mia famiglia. Avevo basato tutta la vita sulla voce, ho preso la sua perdita come un esercizio di umiltà. Dovevo aspettare che tornasse ed è tornata. Adesso posso cantare una canzone al giorno, ma è presto per andare in giro a fare concerti».

Ancora non si è conclusa la causa giudiziaria che lo oppone al suo ex-compagno per l' affidamento dei quattro figli, due coppie di gemelli, nati per maternità surrogata. I primi due sono figli biologici di Bosé, gli altri due lo sono di Palau. Una relazione di coppia durata 26 anni, dei quali quasi otto con i loro quattro figli cresciuti come fratelli.

Palau vorrebbe che questo progetto di famiglia fosse mantenuto anche dopo la separazione con il riconoscimento dei due padri biologici, Bosé invece vuole che i quattro figli vivano con lui e per il momento ha vinto il primo grado di giudizio.

Sul finire dell' intervista, Bosé introduce il tema della pandemia, anticipando il contenuto della seconda puntata in onda domenica prossima, quello più atteso, dopo il silenzio dell' ultimo periodo e le dichiarazioni precedenti che tanto avevano fatto scandalo.

Bosé risponde alle domande del giornalista non indossando la mascherina, negando di avere mai fatto uso di gel idroalcoolico o di essersi fatto un test Covid dall' inizio della pandemia: «Se avessi fatto tutto quello che mi dicevano non avrei combinato nulla. Perché c' è un piano ordito, e cadranno tutti, uno dietro l' altro, politici, medici, farmaceutici...». «La mia non è la posizione di chi pensa di avere la verità, è la verità, sono negazionista e vado in giro a testa alta. Non mi vaccino».

Miguel Bosé, nato 65 anni fa a Panama, figlio dell' attrice e modella italiana Lucia Bosé e del torero spagnolo Luis Miguel Dominguín, è cresciuto in un ambiente pieno di arte e di cultura, i suoi genitori erano amici di Luchino Visconti, Pablo Picasso ed Ernest Hemingway. Nel corso della sua carriera musicale iniziata nel 1973, ha duettato con diverse stelle internazionali della musica, come Shakira, Laura Pausini e Ricky Martin. Nel marzo dello scorso anno, sua madre Lucia morì per una polmonite e domenica scorsa, fedele al suo personaggio, Bosé ha voluto precisare: «Mia madre non morì di Covid, ma per un' altra storia».

