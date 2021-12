VIDEO! LA CANALIS HA FATTO RIZZARE ANCHE IL PUNTALE – L’EX VELINA BOMBA SEXY SOTTO L’ALBERO. IL BALLETTO IN LINGERIE E’ VIETATO AI CARDIOPATICI – SUI SOCIAL E’ DELIRIO. ACCANTO AI PIPPAROLI IN ESTASI, C’E’ ANCHE QUALCHE SPARUTA VOCE CRITICA: “LO SPIRITO NATALIZIO SI FESTEGGIA IN MUTANDE??? DA QUANDO?” – VIDEO

Elisabetta Canalis sbaraglia la concorrenza, almeno dal punto di vista della forma fisica. L'ex Velina di Striscia la Notizia, 43 anni, ha pubblicato infatti un video in cui è immortalata mentre balla la canzone natalizia per eccellenza, All I Want for Christmas is you (nella versione di Mariah Carey), in una serie di completi intimi (di una nota marca per la quale da tempo Elisabetta fa da testimonial) da far girare la testa ai tre milioni di follower e non solo.

La showgirl è splendida e super sexy, con trasparenze mozzafiato che incantano e un fisico da far invidia alle colleghe ventenni. Solo applausi per Elisabetta Canalis, gli auguri di Natale dalla sua casa di Los Angeles sono passati decisamente in secondo piano.

Nei giorni scorsi la Canalis si era concessa un po' di divertimento con le amiche. L'ex Velina di Striscia la Notizia aveva infatti trascorso una serata di svago a Los Angeles, stavolta lontano dal marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva. La Canalis ha optato per un simpatico locale, con tanto di cavalcata sul toro meccanico.

Oltre al divertimento tuttavia da segnalare anche in quella circostanza il look pazzesco di Elisabetta, che ha sfoderato una tutina con scollature super sexy, soprattutto sul lato b. Un look da far impazzire i suoi tre milioni di follower, per una serata indimenticabile. Nei giorni precedenti la modella e showgirl si era fatta immortalare, sempre tramite social, durante una gita al mare fuori stagione insieme alla sua famiglia. Elisabetta Canalis dunque continua a essere la regina di Instagram, sia in famiglia che in versione hot.

