VIDEO! LA CARNEVALATA DI ACHILLE LAURO CON I CAPELLI DELLA BERTE’ E LA ARMATURA DI ANDROMEDA DEI CAVALIERI DELLO ZODIACO - 'ZIGGY STARDUST' DE’ NOANTRI PERCULATO SUI SOCIAL (DOVE LO PARAGONANO A RICHARD BENSON E ALLA MADONNINA DI CIVITAVECCHIA) CI RIFILA ANCHE QUEST’ANNO L’IMMANCABILE SUPERCAZZOLA: “SONO IL GLAM ROCK. SONO UN VOLTO COPERTO DAL TRUCCO. LA LACRIMA CHE LO ROVINA. IL VELO DI MISTERO SULLA VITA” (ACHILLE, MA CHE STAI A DI’?)

M.M. per "il Messaggero"

Lo avevamo lasciato nei panni della regina Elisabetta I d' Inghilterra, lo ritroviamo in quelli di un personaggio che sembra essere piombato sul palco dell' Ariston direttamente da Pandora, il mondo primordiale in cui era ambientato Avatar di James Cameron. Achille Lauro torna a Sanremo è dà spettacolo. Ancora.

Dopo le passerelle dell' anno scorso, da ospite fisso stavolta proporrà cinque quadri artistici, uno a sera. Ieri si è presentato nei panni del personaggio glam rock, mischiando però elementi diversi: un po' Ziggy Stardust (aveva già omaggiato David Bowie lo scorso anno), un po' Renato Zero, un po' Bohemian Rhapsody dei Queen, ma anche e soprattutto certi manga giapponesi. E a tratti anche l' indimenticabile Richard Benson.

ZODIACO Sui social lo hanno paragonato a uno dei Cavalieri dello Zodiaco, con quel parruccone blu e l' armatura color rosa. Si è esibito con Solo noi, mentre del sangue finto gli rigava le guance, ricordando un po' la statua della Madonnina di Civitavecchia del 95.

Nel finale è stato trasmesso anche un monologo in cui, in pieno delirio mistico, il 30enne romano si spiegava meglio: «Sono il glam rock. Sono un volto coperto dal trucco. La lacrima che lo rovina. Il velo di mistero sulla vita. Sono la solitudine nascosta in un costume da palcoscenico.

Sessualmente tutto. Genericamente niente. Esagerazione, teatralità, disinibizione. Lusso e decadenza.

Peccato e peccatore, grazia e benedizione. Un brano che diventa nudità. Sono gli artisti che si spogliano e lasciano che chiunque possa spiare nelle loro camere da letto e in tutte le stanze della psiche. Esistere è essere. Essere è diritto di ognuno. Dio benedica chi è».

E intanto torna a provocare con il divino. Nel 2019 si paragonò a Gesù sulla Croce: «Innalzato a morire su un colle / Trafitto nel costato a Vigne / Perito e intombato a Sempione / Risorto da qualche parte lì / A Montesacro / Pe' i miei ragazzi, pe' sempre», cantava in Roma, uno dei brani dell' album 1969. L' anno scorso all' Ariston si svestì come San Francesco d' Assisi. In uno degli intermezzi del disco 1990, uscito la scorsa estate, riscriveva l' Ave Maria: «Il signore è con me: che io sia benedetto fra le donne».

CROCIFISSO Per promuovere quell' album si fece crocifisso sulle Big Babol (i manifesti vennero rimossi perché censurati). Ora si fa fotografare vestito e truccato come la Vergine Maria: così appare sulla cover di Vanity Fair da oggi in edicola. Farà discutere (lui lo spera).

