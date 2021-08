VIDEO: LA CONTRO-RISPOSTA DI ARISA A DAGOSPIA! – LA CANTANTE ABBOZZA SU INSTAGRAM DOPO ESSERSI INCAZZATA PER LA NOSTRA NOTIZIA DELLA SUA ESCLUSIONE DA “AMICI”: “C’HA RAGIONE DAGOSPIA, SO’ TUTTA SGANGHERATA. HO ADORATO IL MODO IN CUI MI HAI ASFALTATO. IO NON SO’ SVIPPATA, MA CI STA” – POI TIRA FUORI LE TETTE: “VORREI SOTTOLINEARE CHE LE FACCIO VEDERE PERCHÉ VOGLIO CHE SE NE PARLI. TIÈ” – (MA OCCHIO AL TAG: QUELLO NON È IL NOSTRO PROFILO INSTAGRAM!) – LE PUNTATE PRECEDENTI

LA CONTRO-RISPOSTA DI ARISA A DAGOSPIA

C’ha ragione Dagospia che so’ tutta sgangherata. Mi sono arrabbiata troppo, non dovevo farlo. Oggi ha risposto, mi ha chiamato “svippaata”, io non so svippata, volevo diche faccio la cantante faccio dischi, faccio musica, faccio concerti, non è che so proprio l’ultima svippata, però ci sta. Io l’ho chiamato ciuccio, lui m’ha chiamato svippata.

Però volevo sottolineare che io faccio vedere le tette perché voglio che se ne parli, non perché non se ne parli. Tiè! Comunque ho adorato il modo in cui mi hai asfaltato, pertanto vi lascio lo swipe up. Probabilmente l’agricoltura ha bisogno delle mie braccia, potrebbe essere…

