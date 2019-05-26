CROZZA MORETTI
LA MORETTI PROPONE DI COPRIRE LE CROCI NEI CIMITERI, CROZZA: UNA TENDINA SULLA TOMBA DI BERLINGUER COSI’ NON VEDE LE STRON*ATE CHE FATE
LA MORETTI PROPONE DI COPRIRE LE CROCI NEI CIMITERI, CROZZA: UNA TENDINA SULLA TOMBA DI BERLINGUER COSI’ NON VEDE LE STRON*ATE CHE FATE
GEMELLI DIVERSI – NON SOLO ZINGARETTI E DI MAIO FLIRTANO PUBBLICAMENTE, MA IL PD E IL M5S HANNO PRATICAMENTE LO STESSO PROGRAMMA ALLE EUROPEE – IN ALCUNI CASI CI SONO PROPRIO LE STESSE PAROLE – IL SALARIO MINIMO EUROPEO, LE TASSE SUI PROFITTI DELLE GRANDI MULTINAZIONALI, L’ECONOMIA CIRCOLARE E I MIGRANTI: O QUALCUNO HA FATTO COPIA-INCOLLA O SI FANNO LE PROVE PER UN’ALLEANZA…
“FCA IN TRATTATIVE AVANZATE PER UN'ALLEANZA CON RENAULT" - IL "FINANCIAL TIMES" SGANCIA LA BOMBA E PARLA DI UN NEGOZIATO CHE DAREBBE VITA AL MAGGIORE PRODUTTORE MONDIALE DI AUTOMOBILI – L’AD DI "FCA" MANLEY: "APERTI A VALUTARE TUTTE LE PROPOSTE FAVOREVOLI CHE SI PRESENTERANNO" - NEL CASO IN CUI FCA DOVESSE ENTRARE NELL'ALLEANZA REANULT-NISSAN-MITSUBISHI, LA BILANCIA DEL POTERE ALL'INTERNO DELLA PARTNERSHIP SI SPOSTEREBBE DAL GIAPPONE VERSO L'EUROPA, "PORTANDO AL TAVOLO JOHN ELKANN", SCRIVE "FT" – LA FIOM-CGIL: IL GOVERNO APRA UN TAVOLO CON IL LINGOTTO E I SINDACATI
MA ‘NDO ANNATE? TUTTI IN CODA SULL’EVEREST – IL TETTO DEL MONDO SOVRAFFOLLATO DI ALPINISTI, 350 RESTANO BLOCCATI SULLA CRESTA, IN 10 MUOIONO STREMATI DALLA FATICA, DALLA QUOTA E DAL FREDDO - "UN BUSINESS INDECENTE", "HANNO TRASFORMATO LA DEA MADRE DELLE MONTAGNE IN UNA FOGNA DELLE AMBIZIONI UMANE" - E C'È CHI VUOLE CONSENTIRE L' ACCESSO SOLO A CHI È SALITO SU ALTRI OTTOMILA –VIDEO
COMMISSO VIAGGIATORE (DEL TIFO): COMPRA LA FIORENTINA MA HA SIMPATIE PER LA JUVE - DOPO AVER CEDUTO IL TRENO “ITALO” E QUOTE DEI MAGAZZINI SACKS AI FONDI AMERICANI, I DELLA VALLE SONO PRONTI A MOLLARE LA VIOLA AL FONDATORE DI MEDIACOM, PER 135 MILIONI. MA STASERA IL CLUB GIGLIATO RISCHIA LA B… - AL 'CORRIERE FIORENTINO' COMMISSO RIVELA: "IO TIFOSO DELLA JUVE? LO SONO STATO E LO SONO ANCORA"
CAFONALINO – GRAN FOLLA DI STAR AL COSTANZI DI ROMA PER LO STREPITOSO ALLESTIMENTO DI EMMA DANTE DEL CUPO “L’ANGELO DI FUOCO” DI PROKOFIEV – LA STANCANELLI ANCHE CON I CALZINI E' LA PIU' CHIC – REGINA DEL PALCO REALE LA FASCINOSA AMBASCIATRICE BRITANNICA JILL MORRIS – CARLO FUORTES ACCOGLIE TUTTI: GIULIANO FERRARA, AMEDEO MINGHI, LIDIA RAVERA, GIANCARLO DE CATALDO, SALVATORE ROSSI…
SE PARIGI TENEV' 'U MAR SAREBB' 'NA PICCOLA BAR – RIVINCITA DEL CAPOLUOGO PUGLIESE CHE VIENE INCENSATO DA "LONELY PLANET" CHE INSERISCE LA CITTÀ COME UNICA META ITALIANA FRA LE DIECI FINALISTE DEL BEST IN EUROPE 2019: LA PRESTIGIOSA CLASSIFICA VEDE COME PRINCIPALE DESTINAZIONE DI QUEST'ANNO HIGH TATRAS, IN SLOVACCHIA. SEGUONO MADRID, LA NUOVA ARCTIC COAST WAY SULL'INESPLORATA COSTA DELL'ISLANDA DEL NORD, E LA CITTÀ DI ERZEGOVINA…
DORMITE MALE? SPEGNETE I CELLULARI! – BASTA UNA SETTIMANA SENZA USARE SMARTPHONE E TABLET PRIMA DI ANDARE A LETTO PER REGOLARIZZARE IL SONNO: I RISULTATI DELLA RICERCA DEL “NETHERLANDS INSTITUTE OF NEUROSCIENCE” – IL PROBLEMA È LA LUCE BLU PRODOTTA DAI DISPOSITIVI ELETTRONICI CHE IN PRATICA INGANNA IL NOSTRO CERVELLO E FALSA IL RITMO SONNO-VEGLIA…