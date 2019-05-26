PER CAPIRE IL DISASTRO PD LA MORETTI E' PERFETTA: PROPONE DI COPRIRE CON DELLE TENDINE LE CROCI E I SIMBOLI RELIGIOSI NEI CIMITERI - CROZZA LA DISINTEGRA: “PROPONGO DI METTERE UNA TENDINA SULLA TOMBA DI BERLINGUER COSI’ NON VEDE LE STRON*ATE CHE FATE - SI DICE SEMPRE CHE IL PROBLEMA DEL PD SIA QUELLO DI NON AVERE IDEE, IL PROBLEMA E’ INVECE QUANDO CE L’HA”-VIDEO

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CROZZA MORETTI

 

LA MORETTI PROPONE DI COPRIRE LE CROCI NEI CIMITERI, CROZZA: UNA TENDINA SULLA TOMBA DI BERLINGUER COSI’ NON VEDE LE STRON*ATE CHE FATE

 

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“FCA IN TRATTATIVE AVANZATE PER UN'ALLEANZA CON RENAULT" - IL "FINANCIAL TIMES" SGANCIA LA BOMBA E PARLA DI UN NEGOZIATO CHE DAREBBE VITA AL MAGGIORE PRODUTTORE MONDIALE DI AUTOMOBILI – L’AD DI "FCA" MANLEY: "APERTI A VALUTARE TUTTE LE PROPOSTE FAVOREVOLI CHE SI PRESENTERANNO" - NEL CASO IN CUI FCA DOVESSE ENTRARE NELL'ALLEANZA REANULT-NISSAN-MITSUBISHI, LA BILANCIA DEL POTERE ALL'INTERNO DELLA PARTNERSHIP SI SPOSTEREBBE DAL GIAPPONE VERSO L'EUROPA, "PORTANDO AL TAVOLO JOHN ELKANN", SCRIVE "FT" – LA FIOM-CGIL: IL GOVERNO APRA UN TAVOLO CON IL LINGOTTO E I SINDACATI

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