Ivan Rota per Dagospia

il collega di giselda torresan mima una fellatio

Habemus Papam: dopo un’ attesa spasmodica riguardo il potenziale cast, é iniziato il Grande Fratello, quest’anno una messa cantata officiata da Alfonso Signorini in compagnia della “Badessa di Castro“ Cesara Buonamici. Già dall’ inizio si capisce la svolta voluta da Pier Silvio Berlusconi: bravi ragazzi scappati di casa, ma con storie edificanti, vecchie glorie con vite edificanti. Troppa aria da oratorio…

L’ ex gieffino Daniele Dal Moro ha scritto su Twitter una frase poco carina rivolta a una persona priva di capelli: “Pelato infame!” e diversi suoi follower hanno pensato sia rivolta ad Alfonso Signorini. Il conduttore aveva infatti detto riguardo la scorsa edizione del GF : “Le critiche dell’anno scorso erano fondate, purtroppo abbiamo sbagliato il cast, non siamo perfetti. Anche io mi ero innamorato di persone che nel corso del programma mi hanno deluso.” Ecco, Dal Moro si é offeso.

giselda torresan

“Descrivimi le tue emozioni” chiede Signorini a Buonamici . E lei : “Sono felice che ci sia tu”. Inizia cosí il Grande Fratello buonista che riunisce due “mondi” : nip e vip (?) . Alfonso prosegue : “Un bell esperimento anche per noi. Abbiamo voluto persone non personaggi…La normalità. Dinamiche nuove senza pregiudizi. Rispetto innanzitutto …” Ma poi scatta qualcosa di diverso…

Ecco: l’ insopportabile (urla, ride di continuo, e adora la montagna e Mauro Corona) Giselda Torresan è tra i primi concorrenti a oltrepassare la porta del nuovo Grande Fratello. Per lei una sorpresa: in collegamento i suoi colleghi operai, solo che uno di loro fa un gestaccio inequivocabile ( ha mimato un rapporto orale ) che avrá fatto trasalire PSB.

paolo masella

Ride troppo anche l’ attrice dimenticata da tutti, ma non dal Grande Fratello, Grecia Colmenares che ricordiamo star della telenovela Topazio e di tante altre. Finisce subito nel tugurio dove sfodera un inquietante sorriso che potrebbe trasformasi in ghigno da bambola assassina. Chucky sta tornando. Viene raggiunta da Beatrice Luzzi che, vedendola così allegra, le dice : “Come mai sei così felice di stare in questo posto orribile?”

Ecco il bello di turno, il primo a entrare nella casa del GF, ovvero il giovane macellaio che ha voluto partecipare per fare in modo che la madre possa non lavorare piú: Paolo Masella non ha i social anche se ha girato tutto il mondo compreso il Perú dove ha fatto il bagno nel lago piú in alto del globo…

MANZOTIN FEBBRE DA CAVALLO

Un utente twitta : “ io non capisco questa necessitá di ingannare il pubblico : la ragazza che lavora in fabbrica (Giselda) é un Influencer, il macellaio (Paolo) fa anche il modello ( e non ha manco Instagram…), la cuoca cinese Rosy Chin é una dei creator piú famosi di TikTok è molto amica di tutti i vip di Milano.” E un altro: “Piersy, grazie grazie grazie, non dormivo cosí da mesi.” E le battute scritte dagli autori a Rosi Chin? “Sono troppo cinese per gli italiani e troppo italiana per i cinesi”. Da urlo (di paura ).

rebecca staffelli

Giselda a Signorini: “Sei andato a funghi?”, e lui : “Si ma non ti dico dove li ho trovati” . Al posto di Giulia Salemi ecco la per ora poco empatica Rebecca Staffelli, figlia d’arte: la claque che urla il suo nome anche se non la conosce nessuno. “Bianca Berlinguer chi sarebbe? , chiede il macellaio Paolo a Giselda.

Arriva poi un altro bello, l’attore e ballerino Massimiliano Varrese che ricordiamo nelle fiction Il Bello delle Donne e Carabinieri: papá modello che torna in pista. Dagli spettacoli con l’ ex Spice Girl Geri Halliwell al Grande Fratello: ci si arrangia…

dal moro signorini

E poi Giuseppe Garibaldi (discendente o na’ sòla? ) altro bel ragazzo perbene che non é uno sconosciuto come detto: ha partecipato a "Tipi da crociera", una sitcom girata a bordo della nave MSC Bellissima, con Nicolas Vaporidis e Lodovica Comello. Ora fa il bidello. La sua tecnica per sedurre le insegnanti? “Mi scusi, Prof, sa dirmi la strada per arrivare al suo cuore?”. No, anche meno.

rebecca staffelli 4

Cesare Buonamici non pervenuta: alterna riflessioni sui “drammi” dei concorrenti con battutine che fanno rimpiangere Il Bagaglino. Una per tutte: “Il ragazzo che fa il calzolaio è entrato per fare le scarpe a tutti, hai capito Alfonso?”. Unico segno di vita: spoilera l’esistenza del tugurio ai concorrenti.

